В США заметили новую стратегию ВС России в зоне СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

NI: ВС России придерживаются двухвекторной стратегии применения БПЛА

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) придерживаются двухвекторной стратегии применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заметил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

По оценке автора, малые беспилотники используются ВС России для поражения скоплений войск и небольших укреплений. «Эти атаки направлены на ослабление украинских сил, нарушение их логистики, подрыв их морального духа и затруднение наступательных операций», — пишет обозреватель.

Согласно Атламазоглу, крупные дроны ВС России используют для массированных воздушных атак и для ударов по крупным военным целям в городах. «В ходе этих атак российские силы используют беспилотники-камикадзе вместе с крылатыми и баллистическими ракетами, стремясь максимально повысить вероятность поражения целей одним или обоими способами», — уверяет автор.

Обозреватель подчеркивает, что украинские офицеры зачастую не имеют достаточного времени для принятия адекватного решения для ответа на российские атаки.

Ранее газете «Известия» в одном из цехов по ремонту дронов группировки ВС России «Центр» сообщили, что российские специалисты по применению коммерческих БПЛА в зоне проведения специальной военной операции превзошли Вооруженные силы Украины.

Также в августе Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что украинская противовоздушная оборона перехватывает от 10 до 25 процентов российских дронов-камикадзе «Герань-2» и «Герань-3».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
