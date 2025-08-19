Войти
"Коалиция желающих" готова ввести "силы сдерживания" на Украину по завершении боев

202
0
0
Президент Франции Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телеконференции "коалиции желающих"
Источник изображения: © AP Photo/ Philippe Magoni, Pool

Союзники Киева подчеркнули готовность помочь "обезопасить небо и моря" украинского государства, а также восстановить вооруженные силы

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. "Коалиция желающих" подтвердила готовность направить многонациональные "силы сдерживания" на Украину по завершении боевых действий.

"Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы", - отмечается в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Оно было опубликовано по итогам виртуального совещания "коалиции желающих", прошедшего 17 августа под председательством Соединенного Королевства, Франции и Германии.

Члены группы стран, которые намерены помогать Киеву, также "высоко оценили обязательство президента [США Дональда] Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в которых "коалиция желающих" будет играть жизненно важную роль через многонациональные силы для Украины в рамках других мер".

Стармер сообщил, что проинформировал коллег о том, что он направляется в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы 18 августа принять участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом. О своем участии во встрече также заявили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В кратком коммюнике "коалиции желающих" применительно к конфликту на Украине исчезло употребление термина "перемирие". Ранее вещательная корпорация Би-би-си предполагала, что этого можно ожидать после изменения позиции Трампа. 16 августа в телефонном разговоре с лидерами Европы он заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается".

В заявлении, опубликованном 13 августа по итогам виртуальной встречи, "коалиция желающих" заявляла о необходимости "перемирия или долгосрочного и значительного прекращения боевых действий" как обязательного условия для начала переговоров.

По следам саммита РФ - США

Ранее Трамп заявил, что в случае успешного исхода переговоров с Зеленским 18 августа в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома не уточнил, будет ли такая встреча трехсторонней. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. 

