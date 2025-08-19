Войти
Военное обозрение

В Белом море начались заводские ходовые испытания ТАРКР «Адмирал Нахимов»

198
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» покинул «Севмаш» и вышел в море для прохождения послеремонтных испытаний. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

В Белом море начались заводские ходовые испытания прошедшего капитальный ремонт и глубокую модернизацию тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов». Сколько они продлятся, не сообщается, но отмечается, что планируется провести два этапа испытаний. Первый, уже начавшийся, пройдет в Белом море. Для второго крейсер перейдет в Баренцево.

ТАРКР вышел в море на заводские ходовые испытания.

— приводит ТАСС слова источника.

Отметим, что информация неофициальная, ни Минобороны, ни «Севмаш» сообщений в отношении «Адмирала Нахимова» не публикуют. Буквально несколько дней назад сообщалось, что крейсер готовят к выходу в море на испытания, которые начнутся «по готовности». После прохождения всех необходимых испытаний атомный крейсер вернется в боевой состав Северного флота.

«Адмирал Нахимов» не зря называют тяжелым ракетным крейсером, он и ранее нес внушительное вооружение, а после модернизации обзавелся еще большим количеством ракет. По последним данным, корабль получил 80 ячеек УКСК под крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Циркон», 92 (вероятно) шахты ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпед либо ПЛУР «Водопад», т. е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
С-300Ф
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
Севмаш
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"