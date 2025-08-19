В Белом море начались заводские ходовые испытания ТАРКР «Адмирал Нахимов»

Источник изображения: topwar.ru

Модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» покинул «Севмаш» и вышел в море для прохождения послеремонтных испытаний. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

В Белом море начались заводские ходовые испытания прошедшего капитальный ремонт и глубокую модернизацию тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов». Сколько они продлятся, не сообщается, но отмечается, что планируется провести два этапа испытаний. Первый, уже начавшийся, пройдет в Белом море. Для второго крейсер перейдет в Баренцево.

ТАРКР вышел в море на заводские ходовые испытания.

— приводит ТАСС слова источника.

Отметим, что информация неофициальная, ни Минобороны, ни «Севмаш» сообщений в отношении «Адмирала Нахимова» не публикуют. Буквально несколько дней назад сообщалось, что крейсер готовят к выходу в море на испытания, которые начнутся «по готовности». После прохождения всех необходимых испытаний атомный крейсер вернется в боевой состав Северного флота.

«Адмирал Нахимов» не зря называют тяжелым ракетным крейсером, он и ранее нес внушительное вооружение, а после модернизации обзавелся еще большим количеством ракет. По последним данным, корабль получил 80 ячеек УКСК под крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Циркон», 92 (вероятно) шахты ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпед либо ПЛУР «Водопад», т. е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.