Британские военные смогли управлять подводным дроном на дальности 16 тысяч километров

192
0
0

Во время маневров "Талисман Сэйбр" (Talisman Saber) Королевский военно-морской флот Великобритании подтвердил возможности проведения разведывательных операций в режиме реального времени с помощью необитаемого подводного аппарата "Экскалибур", которым операторы управляли на дистанции более 16 000 км.

Как уточняет Navy Recognition, обеспечивающие управление роботизированной подлодкой военнослужащие Королевского флота находились в Австралии, а сам "Экскалибур" выполнял миссию в британских водах. Это первая успешная демонстрация подводного беспилотника с дистанционным управлением на межконтинентальных расстояниях.

Сверхбольшой необитаемый подводный аппарат "Экскалибур", Великобритания

UK MoD

Подводный аппарат типа XLUUV, Великобритания

Turnchapel Wharf


"Экскалибур" – сверхбольшой необитаемый подводный аппарат типа XXLUV, предназначенный для автономной работы в течение длительного времени и выполнения высокорисковых задач без участия человека. Экспериментальный беспилотник построен компанией MSubs в рамках проекта CETUS. MSubs получила соответствующий контракт на сумму 15,4 млн фунтов стерлингов в ноябре 2022 года.

Длина аппарата составляет 12 метров, диаметр – 2,2 метра, масса – до 25 тонн с полной испытательной полезной нагрузкой. Как утверждается, изделие компании MSubs сейчас является крупнейшим и самым сложным беспилотным подводным аппаратом, закупленным европейским флотом.

"Экскалибур" построен по модульной схеме с открытой архитектурой, что позволяет быстро перенастраивать полезную нагрузку в зависимости от поставленных задач. Аппарат оснащен набором современных акустических датчиков, батиметрическими картографическими инструментами и защищенными каналами связи.

Беспилотник способен наблюдать за морским дном, обеспечивать мониторинг подводных коммуникаций, вести патрулирование и разведку. Его бесшумная электрическая силовая установка и низкая акустическая заметность делают его идеальной платформой для скрытого сбора данных.

Ведущие военно-морские державы мира, включая США, Китай, Россию, Великобританию, Японию и Германию, ведут разработки в области больших подводных беспилотников класса XLUUV. Однако лишь немногие из них реализуют проекты по боевым модификациям таких аппаратов, ограничиваясь системами наблюдения и разведки. Даже известный американский аппарат данного типа ORCA ограничен в боевых возможностях – он способен лишь выставлять мины.

О разработке боевых XLUUV заявляли Индия и Китай. В июне 2023 года на выставке MADEX в Пусане южнокорейская компания Hanwha Ocean презентовала проект сверхбольшого подводного беспилотника с двумя торпедными аппаратами. В январе 2024 года компания Naval Group заключила с Главным управлением вооружений (DGA) Франции рамочное соглашение на проектирование, производство и испытания демонстратора беспилотного боевого подводного аппарата типа UCUV.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Южная Корея
Япония
Продукция
Талисман
Проекты
БПЛА
