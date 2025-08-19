Войти
ВС России ударили "Искандером" по площадке запуска дронов ВСУ в ДНР

ВСУ потеряли до 40 человек при ударе "Искандером" по площадке с дронами в ДНР

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. До 40 человек потерял противник в результате удара ракетным комплексом "Искандер-М" по площадке в ДНР, где ВСУ готовили запуск ударных беспилотников большой дальности, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство опубликовало кадры уничтожения личного состава и техники ВСУ в районе подготовки к запуску БПЛА самолетного типа ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

"Сегодня ночью оператором российского разведывательного дрона в районе населенного пункта Иверское на территории Донецкой Народной Республики была выявлена площадка, на которой противником проводились мероприятия по развертыванию украинских ударных беспилотников большой дальности... В результате нанесения ракетного удара потери украинских националистов составили до 40 военнослужащих и лиц технического персонала убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, уничтожено до 100 беспилотников самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница", а также 16 единиц грузовой техники, использовавшейся для их транспортировки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
