ВС России ударили "Искандером" по площадке запуска дронов ВСУ в ДНР

ВСУ потеряли до 40 человек при ударе "Искандером" по площадке с дронами в ДНР

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. До 40 человек потерял противник в результате удара ракетным комплексом "Искандер-М" по площадке в ДНР, где ВСУ готовили запуск ударных беспилотников большой дальности, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство опубликовало кадры уничтожения личного состава и техники ВСУ в районе подготовки к запуску БПЛА самолетного типа ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

"Сегодня ночью оператором российского разведывательного дрона в районе населенного пункта Иверское на территории Донецкой Народной Республики была выявлена площадка, на которой противником проводились мероприятия по развертыванию украинских ударных беспилотников большой дальности... В результате нанесения ракетного удара потери украинских националистов составили до 40 военнослужащих и лиц технического персонала убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, уничтожено до 100 беспилотников самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница", а также 16 единиц грузовой техники, использовавшейся для их транспортировки.