На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35

MWM: Исход воздушного боя между F-35 и Су-27 зависит от расстояния между ними

Исход воздушного боя между истребителем пятого поколения F-35 американской разработки и российским Су-27 будет зависеть от расстояния между ними. Об этом рассказывает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало недавний инцидент в Балтике, когда на перехват российских самолетов Су-27 и Су-24М из Эстонии были направлены итальянские F-35A. По оценке журнала, подобные встречи самолетов разных поколений будут происходить все чаще, поэтому интересно узнать о том, кто из них имеет преимущество в воздушном бою.

Журнал отмечает, что F-35 разрабатывался с упором на выполнение задач типа «воздух-земля», в частности, для уничтожения наземных целей в условиях развитой противовоздушной обороны (ПВО) противника. В отличие от него, Су-27 создавался как первоклассный истребитель завоевания превосходства в воздухе, поэтому приоритетом имел решение задач типа «воздух-воздух».

«Таким образом, эти два самолета являются полной противоположностью: авионика, материалы планера и вооружение F-35 также являются одними из самых современных в мире на сегодняшний день, в то время как возраст Су-27 привел к тому, что этот некогда передовой самолет все больше устаревает», — говорится в публикации.

MWM заключает, что если Су-27 вступит в воздушный бой с F-35, последний будет иметь подавляющее преимущество за пределами визуальной видимости, тогда как в противном случае победа достанется первому.

Издание пишет, что у F-35 нет ракет для ближнего боя, в отличие от Су-27, у которого есть Р-73. «Таким образом, для членов НАТО, эксплуатирующих F-35, крайне важно обеспечить уничтожение целей за пределами прямой видимости, поскольку Су-27 и подавляющее большинство других истребителей, используемых сегодня потенциальными противниками, получат значительное преимущество в боях на прямой видимости из-за отсутствия у малозаметных истребителей возможности эффективного наведения на цель вне прямой видимости в большинстве боевых ситуаций», — заключает издание.

Ранее журнал заметил, что Воздушно-космические силы России используют «старые» боевые самолеты Су-24М и Су-27 в Балтийском регионе для проверки оборонительных возможностей НАТО.