Войти
Lenta.ru

На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35

199
0
0
Фото: Paola Garcia / Reuters
Фото: Paola Garcia / Reuters.

MWM: Исход воздушного боя между F-35 и Су-27 зависит от расстояния между ними

Исход воздушного боя между истребителем пятого поколения F-35 американской разработки и российским Су-27 будет зависеть от расстояния между ними. Об этом рассказывает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало недавний инцидент в Балтике, когда на перехват российских самолетов Су-27 и Су-24М из Эстонии были направлены итальянские F-35A. По оценке журнала, подобные встречи самолетов разных поколений будут происходить все чаще, поэтому интересно узнать о том, кто из них имеет преимущество в воздушном бою.

Журнал отмечает, что F-35 разрабатывался с упором на выполнение задач типа «воздух-земля», в частности, для уничтожения наземных целей в условиях развитой противовоздушной обороны (ПВО) противника. В отличие от него, Су-27 создавался как первоклассный истребитель завоевания превосходства в воздухе, поэтому приоритетом имел решение задач типа «воздух-воздух».

«Таким образом, эти два самолета являются полной противоположностью: авионика, материалы планера и вооружение F-35 также являются одними из самых современных в мире на сегодняшний день, в то время как возраст Су-27 привел к тому, что этот некогда передовой самолет все больше устаревает», — говорится в публикации.

MWM заключает, что если Су-27 вступит в воздушный бой с F-35, последний будет иметь подавляющее преимущество за пределами визуальной видимости, тогда как в противном случае победа достанется первому.

Издание пишет, что у F-35 нет ракет для ближнего боя, в отличие от Су-27, у которого есть Р-73. «Таким образом, для членов НАТО, эксплуатирующих F-35, крайне важно обеспечить уничтожение целей за пределами прямой видимости, поскольку Су-27 и подавляющее большинство других истребителей, используемых сегодня потенциальными противниками, получат значительное преимущество в боях на прямой видимости из-за отсутствия у малозаметных истребителей возможности эффективного наведения на цель вне прямой видимости в большинстве боевых ситуаций», — заключает издание.

Ранее журнал заметил, что Воздушно-космические силы России используют «старые» боевые самолеты Су-24М и Су-27 в Балтийском регионе для проверки оборонительных возможностей НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Эстония
Продукция
F-35
F-35A
Су-24
Су-24М
Су-27
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"