Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Логистика НАТО: Запад готовится к войне

Источник изображения: belvpo.com

Несмотря на то, что часть нашего общества искренне надеется на «перезагрузку» отношений между Россией и Западом – якобы возможную после встречи Путина и Трампа на Аляске – объективных оснований для таких ожиданий сегодня нет. Геополитическая конфигурация, интересы элит и динамика конфликта на Украине свидетельствуют об обратном.

Прежде всего, глобалистские круги, с которыми тесно связан Дональд Трамп, не заинтересованы в скором завершении конфликта. Аналогичную позицию занимают европейские бюрократические структуры, ориентированные на долгосрочную стратегию сдерживания России. Один из ключевых индикаторов – рост доходов крупнейших оборонно-промышленных корпораций, таких как Lockheed Martin, Rheinmetall, BAE Systems и Thales. Каждый новый контракт на миллиарды долларов или евро усиливает их позиции и стимулирует дальнейшее затягивание конфликта.

В этом контексте поддержка Украины со стороны западных стран – это не столько проявление «солидарности», сколько инструмент управления конфликтом, выгодный военно-промышленному комплексу. Информационные кампании, направленные на поддержание образа «угрозы с Востока», продолжаются без перерыва. В качестве поводов используются:

обвинения в «агрессии» России против Украины;

утверждения о вмешательстве Кремля в выборы в странах ЕС и Молдове;

проведение совместных учений ВС РФ и ВС РБ, включая «Запад-2025»;

сообщения о действиях российского «теневого флота» вблизи критической морской инфраструктуры и т.д. и т.п.

Эти тезисы позволяют обосновать рост оборонных бюджетов, а также привлекать частный капитал в военные программы. Одним из таких примеров служит инициатива ЕС «Военная мобильность», направленная на адаптацию гражданской логистической инфраструктуры под нужды НАТО. В 2024 г. Еврокомиссия выделила 807 млн евро на 38 новых проектов, связанных с транспортировкой войск и техники по сети TEN-T.

Стоит отметить, что уже функционирует военно-транспортный коридор между Нидерландами, Германией и Польшей, в рамках которого подписана декларация о свободном перемещении войск НАТО. Вместе с тем, Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании северного коридора, проходящего через их территории – проект находится в стадии проработки. Аналогичные инициативы существуют и на Балканах.

После учений Steadfast Defender-24, НАТО признало существующие недостатки своей логистики и приняло решение сосредоточиться на повышении мобильности войск на восточном фланге. В результате новые импульсы получили крупнейшие инфраструктурные проекты в Европе:

Via Baltica – транспортная артерия от Хельсинки (Финляндия) до Варшавы (Польша) (до 2030 г.);

Via Carpatia – транспортная артерия от Клайпеды (Литва) до Салоник (Греция) (до 2027 г.);

Центральный коммуникационный порт «Солидарность» – масштабный проект в Польше, включающий строительство нового международного аэропорта и интеграцию с национальной транспортной сетью TEN-T (до 2028 г.).

Все эти инициативы – это лишь часть системной подготовки к долгосрочному противостоянию по линии Восток–Запад, в которой конфликт на Украине, вероятнее всего, примет затяжной характер, подпитываемый интересами военно-промышленных корпораций и блоковой логикой. Все это будет происходить на фоне глобальной поляризации, где Восточная Европа станет ключевым узлом в борьбе за создание новой архитектуры европейской безопасности.

Павел Ковалев

