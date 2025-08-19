DM: Украина стала для Европы "тараном против России"

Европа не хочет прекращения конфликта на Украине, потому что эта страна стала для нее "тараном против России", пишет DM. Майдан 2014 года стал началом грязной опосредованной войны между Россией и НАТО, которую мир сейчас наблюдает, отмечает автор статьи.

Питер Хитченс

Свистать всех наверх на борт линкора Ее Величества “Лицемер” на очередной раунд невежественной болтовни, пустого морализаторства и очковтирательства!

Путин — это якобы новый Гитлер, мы все — Уинстон Черчилль, если мы не дадим ему самый решительный отпор, то и опомниться не успеем, как русские танки прикатят к нам. Ну и далее по тексту.

Мы должны скорбеть всей душой о том, что США устали финансировать и вооружать одну из самых глупых и бессмысленных опосредованных войн в истории человечества.

Давайте же выскажем свое дружное “фи” — разумеется, с безопасного расстояния. Этим они все и занимаются — сиплые отставные генералы, старые и дряхлые шпионы, так и не вернувшиеся с холодной войны, кровожадные ветераны Ирака, сторонники Блэра.

Рядом с ними маршируют политики, совершенно невежественные в истории и случайно нахватавшиеся о Мюнхенском сговоре, готовясь к школьным экзаменам, и комментаторы мировых событий, никогда не ступавшие восточнее Фринтона.

Все они хотят бесконечной войны на Украине. От многих из них исходит до тошнотворного густой аромат нравственности и благочестия.

Они не знают или забыли, что наша страна участвовала в кровавом незаконном вторжении в Ирак в 2003 году, что она приложила руку насильственному перекраиванию границ Югославии и что она безрассудно бомбила Ливию в 2011 году (попутно спровоцировав массовую миграцию, которая с тех пор не стихает).

Некоторые из них лично способствовали дестабилизации Сирии, в результате чего там воцарилось правительство из бывших боевиков “Аль-Каиды”*, оставляющее после себя лишь кровь, могилы и разруху, — вот они, плоды нашей “этичной внешней политики”.

Я слышал, что украинская армия теперь принимает добровольцев практически отовсюду и практически любого возраста. Иначе она не выстоит.

Молодежь же бежит за границу, подкупом изладив себе через жадных чиновников “белый билет”, или прячутся по домам от “людоловов”, орудующих на улицах из-за военного положения.

Для них все уверения в том, что Украина — это процветающая западная демократия, звучат крайне неубедительно.

Поэтому мой первый ответ этим ура-патриотам таков: “Если вам так невтерпеж — пожалуйста, отправляйтесь на передовую и сражайтесь, раз вам так нравится эта опосредованная война. Может, тем самым вы избавите какого-нибудь насильно забритого парня от участи пушечного мяса, и он вернется домой и станет мужем и отцом”.

Но это будет чересчур эмоционально. Давайте вместо этого включим факты и логику.

Есть один очень серьезный аргумент против этой опосредованной войны. И все взрослые, кто знаком с международными делами не понаслышке, хорошо его знают.

С самого начала это была безрассудная и циничная авантюра. Украину использовали. И говорить правду дозволяется лишь ярым сторонникам этого конфликта.

Например, видный антироссийский “ястреб” Роберт Каган справедливо признал на страницах элитного журнала Foreign Affairs, что Россию спровоцировали.

Он не утверждал, что это оправдывает спецоперацию — потому что нет, не оправдывает. Он лишь констатировал факт: “Хотя обвинять США в бесчеловечном натиске Путина на Украину неприлично, настаивать на полной неспровоцированности спецоперации — также заблуждение”.

Точно так же бывший глава ЦРУ и министр обороны США Леон Панетта признал, что украинский конфликт — не что иное, как опосредованная война между Россией, НАТО и США. Если бы это сказал я, меня бы осудили и выставили “путинским клевретом”. Но ему можно — и он не преминул этим воспользоваться.

Пока Украина не обрела внезапно независимость в 1991 году, Запад не был в восторге от ее существования. Еще в июне 1990 года Маргарет Тэтчер намеревалась поддержать в регионе Москву, а к украинским националистам относилась пренебрежительно и холодно.

От вопроса об открытии британского посольства в Киеве она энергично отмахнулась.

Это, объяснила она, так же вероятно, как открытие посольства Британии в Калифорнии или Квебеке. “Вижу, вы пытаетесь втянуть меня в свою политику!” — отчитала она собеседника. Консерваторам, которые ей до сих пор якобы восхищаются, возможно, стоит задуматься.

Год спустя, в августе 1991 года, президент Джордж Буш-старший отказался даже встречаться с борцами за независимость Украины.

Ему не понравился их вид, и он сказал: “Американцы не поддержат сторонников независимости, которые хотят заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто пропагандирует самоубийственный национализм, замешанный на этнической ненависти”.

Он опасался обострения застарелой напряженности на Украине, где как известно всем мало-мальски осведомленным людям, кипят опасные этнические страсти.

Утверждать, что он ошибался, пожалуй, несколько преждевременно. Но всего через несколько недель после провального путча КГБ в Москве развалился СССР.

Внезапно Украина, нравилось это кому-то или нет, обрела независимость — в границах, установленных Коммунистической партией Советского Союза. И некоторые высокопоставленные политики в США вознамерились превратить новоиспеченную страну в таран против России.

В 1997 году бывший госсекретарь Збигнев Бжезинский заявил: “Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является геополитическим центром, потому что само ее существование как независимого государства помогает трансформировать Россию”.

“Однако если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением и крупными ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии”, — заключил он.

Отсюда берет начало странное убеждение, что разваливающаяся на глазах Россия с ее армией из металлолома и экономикой размером с итальянскую готова пойти на Берлин, а затем спихнуть НАТО в море в Дюнкерке.

В мирный и на удивление демократический период с 1991 по 2014 на Украине зрели противоречия между яро националистическим западом и более нейтральным, посматривающим на Москву востоком. Тогдашнее правительство Украины не горело желанием становиться марионеткой Вашингтона.

Однако в феврале 2014 года законно избранного президента Украины Виктора Януковича свергли агрессивные националисты. В их числе были те, кого британская и американская элита не гнушается величать “фашистами”.

Остатки парламента страны нарушили собственную конституцию и одобрили этот гнусный путч. Затем их беззаконные действия признали США и Великобритания. Именно это, а не спецоперация 2022 года, стало началом грязной и ужасной опосредованной войны, которую мы сейчас наблюдаем.

От нее никому не сделалось лучше, а больше всех пострадала несчастная Украина.

Постоянно ширящиеся новые кладбища видны из космоса, российские бомбардировки уничтожили ключевую инфраструктуру, а украинские города полны вдов, сирот и калек. Кому это нужно? Кто это остановит?

Я люто не люблю Дональда Трампа, но у него, по крайней мере, хватает здравого смысла, чтобы понять, что это продолжается уже слишком долго и никому не приносит пользы.

Он хочет положить этому конец: отчасти потому, что знает, что его сторонники устали от вечных войн, а отчасти — потому, что хочет получить Нобелевскую премию мира.

Если для того, чтобы установить мир, ему придется зажать нос и обращаться со зловещим тираном Владимиром Путиным как с равным, то он станет явно не первым демократическим лидером на этом поприще.

Джон Кеннеди встречался с сомнительным Хрущевым, Никсон — с кровавым убийцей Мао Цзэдуном, а Черчилль до поздней ночи пил бренди с невыразимым деспотом Сталиным.

Может, нам с вами это не по вкусу, но миллионы из нас жили мирной и благополучной жизнью благодаря грязным и презренным “сделкам”, которые заключали власть имущие.

*террористическая организация, запрещенная в России