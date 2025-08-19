Береговая охрана США приняла на вооружение 59-й катер класса "Сэнтинел"

ЦАМТО, 18 августа. Береговая охрана США 11 августа сообщила о состоявшейся в Кодьяке (шт.Аляска) церемонии ввода в состав флота нового катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1159) "Эрл Каннингем" (Earl Cunningham).

"Каннингем" стал вторым из трех катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в Кодьяке (шт.Аляска). "Каннингем" в основном будет нести службу в районе Алеутских островов, в Беринговом море, заливе Аляска и северной части Тихого океана.

Компания Bollinger Shipyards передала (WPC 1159) "Эрл Каннингем" Береговой охране США в марте 2025 года. Он стал 59-м катером класса "Сентинел".

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного катера серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards по результатам тендера в сентябре 2008 года. "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд", поставленных в 1980-е годы. Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии.

На текущий момент Береговая охрана США заказала в общей сложности 67 катеров класса "Сентинел". Предполагается закупка дополнительных катеров FRC.

Первый катер серии, (WPC 1101) "Бернард С.Вебер", был поставлен Береговой охране США в феврале 2012 года. На сегодняшний день Береговой охране переданы 60 из 67 заказанных катеров FRC.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Его длина составляет 46,9 м, водоизмещение – около 353 т, скорость – 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека.

Катера вооружены стабилизированной 25-мм АУ и четырьмя 12,7-мм пулеметами. Они предназначены для противодействия незаконному обороту наркотиков, миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов, водных путей сообщения и побережья.