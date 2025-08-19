Войти
На Западе обосновали необходимость ВСУ ракет «Фламинго»

Фото: Efrem Lukatsky / AP
MWM: ВСУ необходимы ракеты «Фламинго» для ударов глубоко в тылу РФ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны баллистические ракеты «Фламинго» для ударов глубоко в тылу России. Необходимость нового оружия обосновал западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Дальность полета этой ракеты превышает три тысячи километров, что позволяет ей поражать цели на всей территории европейской части России и в Сибири», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВСУ и союзники Украины в западном мире уделяют все больше внимания способности наносить удары по важным целям в глубине российской территории, а новые ракеты могут позволить наносить удары по авиабазам и критически важной инфраструктуре на большей части территории России.

Издание подчеркивает, что способность Вооруженных сил России наносить удары по военным целям в глубине Украины ставят ВСУ в невыгодное положение.

Ранее фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал снимок украинской баллистической ракеты «Фламинго».

По данным Telegram-канала «Два майора», украинская сторона за «Фламинго» выдает британский боеприпас FP-5.

