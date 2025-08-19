От Ajax до Jackal 2: открылась выставка British Army Expo 2025

Источник изображения: topwar.ru

В рамках ежегодной выставки British Army Expo, которая в этом году будет проходить в шотландском Эдинбурге, будут представлены новые образцы военной техники, которые, как предполагается, уже в ближайшее время поступят на вооружение британской армии.

Как отмечается на официальном интернет-портале ВС Великобритании, среди наиболее примечательных новинок — БМП Ajax, призванная стать ядром будущего бронетанкового парка британской армии, ударный вертолет AH-64E, основной боевой танк ВС островного королевства Challenger 2, а также Jackal 2 — платформа на воздушной подушке, позволяющая быстро передвигаться по сложной местности.

Кроме того, на выставке будет представлен Boxer — боевая машина, призванная стать новой британской механизированной пехотной машиной (MIV). Модульная конструкция Boxer состоит из тягового модуля и модуля боевого назначения, что позволяет быстро адаптировать ее к различным боевым задачам.

Выставка Expo 25 будет проходить с 18 по 23 августа 2025 года в казармах Редфорда, где размещаются 51-я пехотная бригада и штаб-квартира ВС Шотландии. Основной целью мероприятия является демонстрация новейшей британской военной техники в первую очередь представителям военно-политического руководства страны, крупным промышленникам, а также иностранным союзникам и партнерам Лондона.