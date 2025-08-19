The Telegraph: "бумажным тигром" оказалась армия не России, а НАТО

Россия показала, что ее войска — отнюдь не бумажный тигр, ужасается автор статьи для The Telegraph. Хваленой западной техники и военных доктрин оказалось недостаточно, чтобы ее победить. Кроме того, Россия, в отличие от НАТО, всерьез усвоила уроки ведения современных боевых действий.

Ричард Кемп

Время вялых европейских компромиссов должно закончиться. Мы не всегда можем вечно рассчитывать, что дядя Сэм явится к нам на выручку.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на этой неделе на равных на американской земле не потому, что Трамп пребывает во власти Путина, а потому, что его продвижение на Украине остается неудержимым, несмотря на три года попыток Запада его остановить.

Украинцы сражались упорно, с великим мужеством, недюжинным мастерством и огромными жертвами. Они предотвратили запланированный Москвой блицкриг в начале спецоперации и выбили российские войска с некоторых территорий. Они даже провели дерзкие атаки в тыл неприятеля и нанесли неожиданно болезненный урон силам Москвы — от Черного моря до Восточной Сибири.

Но Путин по-прежнему убежден, что выдержит любые удары Киева и завоюет еще больше территорий, поскольку его войска продолжают упорно продвигаться вперед в Донбассе. Этот регион с богатейшими недрами — главное направление российских сил. Однако долгое время наступление разбивалось о хорошо подготовленную украинскую оборону, оказалось крайне затратным в плане живых ресурсов и боеприпасов и не приводило к серьезным успехам.

Путин предпочел бы избежать дальнейшей борьбы за эту территорию, если бы смог заполучить ее иначе, и заявил Трампу в Анкоридже, что боевые действия могут прекратиться, если Украина выведет войска с тех 30% ДНР, что его войска еще не захватили.

Владимир Зеленский на это соглашаться не намерен и заявил, что добровольная сдача украинской территории потребует изменений в конституции. Ему придется тщательно взвесить все за и против: в частности, каковы шансы украинских войск удержать эти земли, если боевые действия продолжатся, и какой ценой.

Ему предстоит учесть, насколько Запад в своем стремлении к миру будет поддерживать оборонительные усилия Киева и насколько эффективной окажется Украина, если будет предоставлена самой себе. Кроме того, Зеленскому предстоит иметь в виду, что, по опросам, большинство его сограждан желает скорейшего окончания этого чрезвычайно затратного конфликта, причем значительная их часть готова скрепя сердце отказаться от территорий.

Что же Путин предлагает взамен? Да практически ничего. Россия захватила небольшие участки территории на северо-востоке под Харьковом и Сумами и заявила о готовности отступить оттуда в обмен на ДНР. Он также согласен заморозить линию фронта на юге, в Запорожской и Херсонской областях, где Россия в настоящее время удерживает около трех четвертей общей территории.

Перемирие, предшествующее мирному соглашению, Путина не интересует, и, похоже, эта идея, даже будучи давним приоритетом Запада, в Анкоридже даже не рассматривалась. Несмотря на серьезные военные изъяны, вскрывшиеся с началом боевых действий, Россия показала, что ее войска — отнюдь не бумажный тигр. Хваленой западной техники, технического совершенства и военных доктрин недостаточно, чтобы ее победить. Кроме того, Россия, в отличие от Запада, всерьез усвоила уроки современной войны, адаптировав свои силы и стратегии к борьбе с беспилотниками и другими новшествами на поле боя.

Россия поддерживает выдающийся уровень производства вооружений и дополняет собственную продукцию поставками из Ирана, КНДР и Китая (официальные источники не подтверждают получение Россией иностранного вооружения. — Прим. ИноСМИ). В этой опосредованной войне на истощение Запад не смог или не захотел шагать в ногу со временем.

Путин переориентировал свою экономику от Европы к странам БРИКС. Несмотря на все финансовые трудности России, Запад пока не готов к столь мощному шоку, который мог бы привести к ее краху. Вместо этого зависимые от российских энергоносителей европейские страны продолжают подпитывать военную машину Москвы. Западных санкций, при всей их суровости, оказалось недостаточно. Дополнительные меры, которыми пригрозил Трамп, включая вторичные пошлины, похоже, растворились после того, как Путин согласился на саммит на Аляске.

В результате опосредованная война, по всей видимости, продолжится, если только Зеленский не согласится на максималистские требования Путина. Как показал саммит, они не изменились с первого дня спецоперации. Тем временем европейцы скатились до роли сторонних наблюдателей не только за судьбой Украины, но даже за своей собственной.

Похоже, европейские лидеры даже не осознают, что первопричина всей этой ситуации и ее последствий во многом покоится на их собственных плечах. Путин утверждает, что причиной спецоперации на Украине была агрессия НАТО на востоке. Однако всё было с точностью до наоборот. Он заметил, что присоединение Крыма в 2014 году осталось безнаказанным, несмотря на гарантии Запада обеспечить безопасность Украины после отказа от ядерного арсенала. Путин оценил ситуацию совершенно верно: бумажным тигром оказалась именно НАТО.

Трамп обсуждает с европейцами гарантии безопасности в рамках окончательного урегулирования. Членство в НАТО при этом исключено, да и в любом случае неприемлемо для Путина, даже если бы он согласился на то или иное мирное соглашение. Вряд ли это будет какой-либо обязывающий договор — скорее, соглашение сродни статье 5 НАТО, по которой государства-участники обяжутся вступиться в защиту Украины в случае нападения. Это будет означать лишь политические обещания: аналогичные уже давались Киеву, но не выполнялись.

Сама география диктует, что европейские страны должны вложиться в будущее Украины сильнее США, и именно им следует взвалить на себя бремя гарантий безопасности вместо того, чтобы постоянно оглядываться на другой берег Атлантики. Нам то и дело твердят о “коалиции желающих”: что европейские страны во главе с Великобританией и Францией отправят войска для обеспечения прекращения огня или даже заключения мирного соглашения. Однако это всегда сопровождается оговоркой о необходимой поддержке США, без которой ничего не выйдет.

Мы также слышим от европейских лидеров, что, если Путин добьется своего на Украине, это лишь подтолкнет его к дальнейшей агрессии. Что ж, теперь это кажется по-настоящему вероятным: он действительно добьется своего — даже если и не сполна, то большей частью. Поэтому вместо того, чтобы сетовать на тяжелую ситуацию, к которой их привела лишь собственная халатность, европейским лидерам следует всерьез заняться обороной — и как можно скорее.

А для этого мало дежурных обещаний увеличить военные расходы, чтобы когда-нибудь в будущем восстановить свои обнищавшие вооруженные силы. Предстоит закалить политическое мышление, отказаться от десятилетий вялых компромиссов, умиротворения и уступок и провести давно назревшие в обществе изменения, чтобы, когда русский медведь вернется за добавкой, у нас хватило патриотов, готовых отправиться в окопы, — вместо того, чтобы уповать на дядю Сэма, который явится к нам на выручку.