В Бурятии открыли российско-монгольские учения

В Бурятии открыли совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2025"

УЛАН-УДЭ, 18 авг - РИА Новости. Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2025" открылись на территории общевойскового полигона "Бурдуны" Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, сообщила пресс-служба ВВО.

"В Республике Бурятия на общевойсковом полигоне "Бурдуны" Восточного военного округа состоялось торжественное открытие совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2025", - говорится в сообщении.

На церемонии открытия подняли государственные флаги и исполнили гимны государств-участников учения. Торжественное право поднять флаг представили командиру российской тактической группы подполковнику Равилю Тукаеву и командиру монгольской тактической группы майору Суур Даваагамбо. В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Сегодня российско-монгольское военное учение "Селенга-2025" проходит на полигоне "Бурдуны". Военнослужащим армий России и Монголии на этих учениях предстоит на деле доказать, что славные боевые традиции, заложенные в боях на Халхин-Голе, свято чтутся и развиваются", - приводятся в сообщении слова генерала-лейтенанта Михаила Носулева.

Отмечается, что на открытии учений танковые экипажи провели практические действия, которые поразили цели на различных дальностях, прошла демонстрация боевого применения беспилотных летательных аппаратов, стрельба из АГС и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции.

Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В прошлом году в них были задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии общей численностью до 700 человек и около 200 единиц специальной военной техники.

В этом году, по данным пресс-службы ВВО, в составе сводной тактической группы российским и монгольским военнослужащим предстоит выбить "противника", закрепившегося на объекте в приграничном районе. Будут задействованы штурмовая и армейская авиация, расчеты беспилотных летательных аппаратов, расчеты артиллерии, танковые экипажи, мобильные группы на багги и мотоциклах и подразделения специального назначения от РФ и Монголии.