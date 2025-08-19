Войти
РИА Новости

В Бурятии открыли российско-монгольские учения

210
0
0
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

В Бурятии открыли совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2025"

УЛАН-УДЭ, 18 авг - РИА Новости. Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2025" открылись на территории общевойскового полигона "Бурдуны" Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, сообщила пресс-служба ВВО.

"В Республике Бурятия на общевойсковом полигоне "Бурдуны" Восточного военного округа состоялось торжественное открытие совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2025", - говорится в сообщении.

На церемонии открытия подняли государственные флаги и исполнили гимны государств-участников учения. Торжественное право поднять флаг представили командиру российской тактической группы подполковнику Равилю Тукаеву и командиру монгольской тактической группы майору Суур Даваагамбо. В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Сегодня российско-монгольское военное учение "Селенга-2025" проходит на полигоне "Бурдуны". Военнослужащим армий России и Монголии на этих учениях предстоит на деле доказать, что славные боевые традиции, заложенные в боях на Халхин-Голе, свято чтутся и развиваются", - приводятся в сообщении слова генерала-лейтенанта Михаила Носулева.

Отмечается, что на открытии учений танковые экипажи провели практические действия, которые поразили цели на различных дальностях, прошла демонстрация боевого применения беспилотных летательных аппаратов, стрельба из АГС и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции.

Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В прошлом году в них были задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии общей численностью до 700 человек и около 200 единиц специальной военной техники.

В этом году, по данным пресс-службы ВВО, в составе сводной тактической группы российским и монгольским военнослужащим предстоит выбить "противника", закрепившегося на объекте в приграничном районе. Будут задействованы штурмовая и армейская авиация, расчеты беспилотных летательных аппаратов, расчеты артиллерии, танковые экипажи, мобильные группы на багги и мотоциклах и подразделения специального назначения от РФ и Монголии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"