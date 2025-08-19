Войти
Lenta.ru

Китайского конкурента российской Т-14 «Арматы» оценили

197
0
0
Фото: Andy Wong / AP
Фото: Andy Wong / AP.

MWM: Китай представит конкурента российского танка Т-14 «Армата»

Китай готовится представить конкурента российского танка Т-14 «Армата» и боевую машину пехоты (БМП), созданную на том же шасси. С оценкой перспектив новой техники выступил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, танк и БМП могут быть официально представлены Китаем 3 сентября на параде в Пекине.

Журнал пишет, что танк выделяется использованием усиленной динамической защиты по всему корпусу и башне. «Конструкция, по-видимому, имеет многоуровневую защиту и ставит во главу угла выживаемость экипажа, при этом его боевой модуль управляется дистанционно, в то время как он, по-видимому, использует новую систему активной защиты GL6, которая непрерывно отслеживает окружающую обстановку с помощью радара для автоматического развертывания защитных боеприпасов для перехвата любых входящих угроз», — говорится в публикации.

Издание уверяет, что китайская сторона на годы обошла российских и западных коллег по внедрению систем активной защиты, а всего за последние тридцать лет КНР принял на вооружение четыре новых танка. Журнал признает, что Россия первой в мире представила танк нового поколения Т-14 «Армата», однако так и не смогла добиться его широкого внедрения в войска.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу заметил, что возможная продажа Индии российского танка Т-14 «Армата» вызывает вопросы.

Также в августе MWM сообщил, что Китай мог начать поставки танков VT-4 в Бангладеш.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
Армата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"