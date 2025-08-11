Войти
К продаже Индии российской Т-14 «Арматы» появились вопросы в США

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости.

NI: Возможная продажа Индии российского танка Т-14 «Армата» вызывает вопросы

Возможная продажа Индии российского танка Т-14 «Армата» вызывает вопросы, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

Автор обратил внимание на сообщения индийских СМИ, в которых рассказывалось о сделанном Москве предложении Нью-Дели по продаже танка Т-14 «Армата», который заменят устаревающий индийский T-72 Ajeya. По данным журналистов, сделка предполагает производство боевых машин на территории Индии в рамках программы Make in India, а также адаптацию танка к местным условиям.

У обозревателя по поводу возможной сделки появился вопрос: «Кто больше выигрывает от сделки: Индия или Россия?». Автор отмечает, что из-за бюджетных ограничений Россия произвела несколько десятков Т-14 «Армата». «Если Индия решит принять Т-14 на вооружение, это может принести ей наибольшую выгоду, что значительно укрепит программу за счет снижения затрат», — пишет автор, уверяя, что если в России производство одного танка «Армата» стоит 3,4-4,8 миллиона долларов, то в Индии этот показатель уменьшится на 1,14 миллиона.

Сучиу отмечает, что даже после этого стоимость Т-14 может оказаться слишком высокой для Индии. Кроме того, как пишет автор, остается открытым вопрос, насколько дорогая «Армата» способна противостоять дешевым китайским беспилотникам, если между Индией и КНР активизируется приграничный конфликт.

В июле американское издание 19FortyFive заметило, что представленный в 2015 году танк Т-14 «Армата» удивил экспертов количеством инноваций, однако за десять лет он не смог стать массовой машиной.

  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
Армата
Т-72
Проекты
БПЛА
