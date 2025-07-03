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В США рассказали о самом противоречивом танке в мире

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС.

19FortyFive: Танк «Армата» стал одним из самых противоречивых в мире

Представленный в 2015 году танк Т-14 «Армата» удивил экспертов количеством инноваций, однако за десять лет он не смог стать массовой машиной. О проблемах одного из самых противоречивых танков мира рассказали в публикации американского издания 19FortyFive.

«Аналитики утверждают, что "Армата" всегда была образцом для подражания, в то время как другие полагают, что этот танк просто слишком сложен для российской промышленной базы», — говорится в материале.

Как пишет издание, «Армату» предлагали потенциальным покупателям, которые не спешат приобретать перспективный танк. Автор допустил, что партнеров могла отпугнуть высокая стоимость Т-14 и большое количество инноваций, которые не прошли проверку боем.

По его словам, «Армата» воплощает в себе лучшие достижения танкостроения России, однако успех танка на рынке невозможен без массового производства, снижения стоимости и проверки в боевых условиях.

В апреле издание UK Defence Journal допустило, что модернизированный британский танк Challenger 3 сможет конкурировать с новейшими машинами потенциальных противников, в том числе с российской «Арматой».

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Страны
Россия
США
Продукция
Армата
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