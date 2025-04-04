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В Британии назвали конкурента «Арматы»

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Фото: UK Ministry Of Defence
Фото: UK Ministry Of Defence.

UKDJ: Новый танк Challenger 3 будет конкурировать с российской «Арматой»

Модернизированный британский танк Challenger 3 сможет конкурировать с новейшими танками потенциальных противников, включая российскую «Армату». Конкурента нового Challenger назвали в публикации UK Defence Journal (UKDJ).

«Британский танк следующего поколения Challenger 3 позиционируется министерством обороны как значительный шаг вперед в развитии боевых возможностей, который будет конкурировать с такими платформами противника, как российский Т-14 "Армата", или даже превзойдет их», — пишет издание.

Министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл подчеркнула, что новый танк значительно превзойдет существующие Challenger 2. Машина получит новое оборудование, гладкоствольную пушку калибра 120 миллиметров и «самый смертоносный из доступных» боеприпас.

В сентябре 2024 года компания Rheinmetall представила Challenger 3 в ходе мероприятия британской армии Defence Vehicle Dynamics на испытательном полигоне сухопутных войск. Новый танк, гусеничные машины Ajax и колесные Boxer станут основой армейской концепции Future Soldier, которая направлена на модернизацию британских вооруженных сил.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Boxer GTK
Challenger 2
Армата
Компании
Rheinmetall
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