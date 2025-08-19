Войти
Лукьянович: Белоруссия в этом году получит еще четыре истребителя Су-30СМ2

Полученный ВВС и войсками ПВО Белоруссии истребитель Су-30СМ2 (бортовой номер "09 красный") постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ, в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"). Барановичи, 27.05.2025
Полученный ВВС и войсками ПВО Белоруссии истребитель Су-30СМ2 (бортовой номер "09 красный") постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ, в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"). Барановичи, 27.05.2025.
Источник изображения: Александр Соц / Телеграм-канал AviaticA

ЦАМТО, 18 августа. Белоруссия в этом году получит еще четыре истребителя Су-30СМ2, сообщил журналистам командующий ВВС и войсками ПВО республики генерал-майор Андрей Лукьянович.

"Наш парк постоянно пополняется. Буквально два дня назад мы получили очередную партию новейших истребителей Су-30СМ2. Ранее белорусской стороной были получены 12 новейших самолетов, вертолетов Ми-35М. И в этом году еще планируем поступление новой авиационной техники. Это еще четыре Су-30СМ2", – сказал А.Лукьянович.

По его словам, это говорит о внимании, которое уделяют авиации руководство Министерства обороны и глава государства, не раз подчеркивавший, что в современных условиях роль этого рода войск растет.

Как сообщил Telegram-канал Министерства обороны, А.Лукьянович отметил, что ВВС Белоруссии надежно обеспечивают безопасность в воздушном пространстве страны.

"Авиация несет боевое дежурство. Круглосуточно мы адекватно реагируем на все вызовы и угрозы, которые наблюдаем в воздушном пространстве, для того, чтобы обеспечить мирное небо нашей стране", – цитирует "РИА Новости" А.Лукьяновича.

