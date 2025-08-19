РСЗО: как устроены реактивные системы залпового огня, их типы и характеристики

Как появились реактивные системы залпового огня и какой у них принцип действия

РСЗО (реактивные системы залпового огня) - комплексы ракетного вооружения, предназначенные для поражения техники, живой силы и коммуникаций противника. Свою эффективность они показали еще в годы Второй мировой войны и применяются в военных конфликтах по сей день. Современные РСЗО - это мощное оружие с высокой точностью поражения и большой дальностью стрельбы. Какие бывают реактивные системы залпового огня и в чем их принцип действия - в материале «Газеты.Ru».

Устройство РСЗО и принцип действия

РСЗО - это разновидность ракетного вооружения. Они бывают наземного, морского и авиационного базирования.

Системы включают:

пусковую установку, которая состоит из па­ке­та на­прав­ляю­щих (труб­ча­то­го или рель­со­во­го ти­па), шас­си и ап­па­ра­ту­ры управ­ле­ния ог­нем;

реактивные снаряды они доставляются к цели за счет тяги собственного реактивного двигателя,

транспортно-заряжающую машину пред­на­зна­ча­ет­ся для вре­мен­но­го хра­не­ния и пе­ре­воз­ки ре­актив­ных сна­ря­дов, а так­же для за­ря­жа­ния и раз­ря­жа­ния пусковой установки,

дополнительное оборудование.

Отсутствие большой отдачи при выстреле позволяет использовать в таких системах многоствольные, компактные и простые по устройству пусковые установки.

Эффективность РСЗО обеспечивается за счет использования многозарядной пусковой установки.

Многозарядность дает высокую огневую мощь и позволяет поражать цели на огромных участках - в несколько десятков гектаров. Дальность ведения огня может достигать нескольких сотен километров. Пол­ный залп пусковой установки про­ис­хо­дит за 20-40 секунд. Благодаря ав­то­ма­ти­за­ции про­цес­сов под­готов­ки к стрель­бе и других опе­ра­ций вре­мя от занятия огневой позиции до го­тов­но­сти к ведению ог­ня обыч­но не пре­вы­ша­ет 3 мин. При этом вы­со­кая мо­биль­ность РСЗО по­зво­ля­ет им уй­ти от от­вет­но­го удара. В ряде современных систем время срочного оставления позиции после залпа - не более 1 минуты.

Основной недостаток систем реактивной артиллерии - высокое рассеивание снарядов. Для устранения этой проблемы разрабатываются снаряды с системой управления полетом, которая позволяет корректировать их траекторию. Точность РСЗО критически важна в условиях боевых действий. Она позволяет сократить расход снарядов и снижает вероятность ответного огня противника.

Повышение точности стрельбы достигается за счет сопряжения РСЗО с современными средствами разведки и целеуказания: спутниковой системой навигации или системой радиоуправления на конечном участке траектории.

История создания РСЗО

Разработку реактивных снарядов на бездымном порохе в 1920-е годы в СССР вели энтузиасты ракетной техники конструктор Владимир Артемьев и химик, изобретатель Николай Тихомиров.

В 1933 году в СССР был создан Реактивный научно-исследовательский институт, где разработали реактивные снаряды РС-82 и РС-132. Первые их образцы предназначались для вооружения самолетов, и только летом 1938 года группа инженеров РНИИ под руководством конструктора Ивана Гвая начала проектировать многозарядную реактивную установку для наземных войск. Разработанные боеприпасы было решено устанавливать на наземный транспорт.

К началу Великой Отечественной войны были завершены войсковые испытания ракетной установки БМ-13, известной как «Катюша». Она монтировалась на шасси ЗИС-6. «Катюша» стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня, которая включала в себя реактивные снаряды, пусковые установки, приборы управления стрельбой и транспортные средства. 21 июня 1941 года БМ-13 была принята на вооружение, а боевое крещение получила спустя три недели - 14 июля вблизи железнодорожной станции Орша, где огонь был открыт по скоплению вражеских эшелонов.

Многозарядность РСЗО определяла возможность одновременного поражения целей на значительных площадях, а залповый огонь обеспечивал внезапность и высокий эффект поражающего и морального воздействия на противника. К концу войны на вооружении у советской реактивной артиллерии было свыше 3000 боевых машин разных типов.

В начале 1930-х годов в Германии была разработана система Nebelwerfer. Изначально ее планировали применять для запуска дымовых и химических снарядов, но фактически применяли для стрельбы осколочно-фугасными. Как и «Катюша», Nebelwerfer был первой массово использовавшейся реактивной системой залпового огня. У советских солдат она получила прозвище "Ванюша" и "Ишак" - из-за характерного воя, который издавали снаряды.

США разработали свою РСЗО к 1943 году - это была система T34 Calliope, которую размещали на средних танках M4 Sherman. На башне танка смонтировали пакет из 60 трубчатых направляющих для реактивных снарядов М8 калибра 4,5 дюйма (114 мм).

В послевоенное время инженерная мысль была направлена на совершенствование РСЗО: нужно было добиться компактности размещения ракет, больше точности и дальности. В СССР к концу 1950-х начали разрабатывать БМ-21 «Град» калибра 122 мм. Она поступила на вооружение Советской армии в 1963 году - ее дальность была около 20 км. БМ-21 стала прототипом ряда других отечественных систем для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм. Самая современная версия «Града» - 9К51М "Торнадо-Г".

В 1975 году на вооружение Советской армии был принят комплекс 9К57 «Ураган» калибра 220 мм и с дальностью 35 км. Машина базировалась на модернизированном шасси грузового автомобиля ЗИЛ-135ЛМ, в одном залпе было 16 снарядов. А боевой расчет составлял всего три человека, что выгодно отличало систему от "Града", где экипаж состоит из пяти человек.

В 1987 году в СССР была разработана система третьего поколения - РСЗО «Смерч», которая до сих пор находится на вооружении российской армии. По точности комплекс близок к артиллерийским орудиям. Точность попадания в два-три раза превышает аналоги. Его самая современная модификация - 9К515 «Торнадо-С». На вооружение она поступила в конце 2016 года.

Типы РСЗО

В зависимости от конструкции и типа носителя РСЗО подразделяются на наземные, авиационные и морские (корабельные).

Наземные РСЗО включают самоходную буксируемую или переносную пусковую установку с пакетом направляющих трубчатого или рельсового типа, колесное или гусеничное шасси и оборудование для управления огнем. Эти системы используют вместе с артиллерийскими орудиями общего назначения. Это наиболее распространенный тип РСЗО.

Авиационные РСЗО устанавливаются на военной летательной технике: самолетах, вертолетах. Пусковые блоки имеют обтекаемую форму. Авиационные системы предназначены для запуска неуправляемых авиационных ракет по наземным целям. Их используют для ударов по живой силе и военной технике, в том числе находящихся в укрытии.

Морские РСЗО находятся на вооружении надводных кораблей различных классов и береговых войск. В качестве пусковых установок здесь применяются корабельные бомбометы, а в качестве боеприпасов - глубинные бомбы. Главная задача этих систем - противолодочная защита корабля, а также противодиверсионная защита пунктов базирования судов с берега.

Известные РСЗО и их характеристики

РСЗО БМ-21 «Град» (СССР/Россия)

Была разработана в тульском НИИ-147 (ныне НПО «Сплав» в составе «Ростеха»), серийно производилась с 1963 по 1988 год - всего было построено порядка 8 тысяч машин.

Калибр - 122 мм.

Масса снаряда - 66 кг.

Дальность стрельбы - до 21 км.

Время развертывания из походного положения в боевое - 3,5 мин.

Время полного залпа (запускает за это время все 40 снарядов) - 20 сек.

Экипаж - 5 человек.

Масса машины - 13,7 т.

Максимальная скорость по шоссе - 75 км/ч.

Шасси - Урал-375Д, Урал-4320.

РСЗО «Смерч» (Россия)

РСЗО 9К58 «Смерч» была разработана на замену «Граду» в «ТулгосНИИточмаш» (ныне НПО «Сплав») и находится в эксплуатации с 1987 года.

Калибр - 300 мм.

Масса снаряда - 800 кг.

Дальность стрельбы - от 20 до 120 км.

Время полного залпа - не более 40 секунд.

Экипаж - 3-4 человека.

Шасси - МАЗ-543М.

Запас хода машины - 900 км.

максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч.

Масса машины - 43,7 т.

РСЗО «Торнадо» (Россия)

«Торнадо» - это семейство российских РСЗО, которые существуют в двух основных вариантах: модернизированная версия «Града» - «Торнадо-Г» калибра 122 мм и модернизированная версия «Смерча» - «Торнадо-С» калибра 300 мм.

Дальность стрельбы - 120 км.

Время развертывания из походного положения в боевое - не более 3 мин.

Время полного залпа - 40 секунд.

Экипаж - 3 человека.

Масса заряженной машины с расчетом - до 43,7 т.

Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч.

РСЗО M270 (США)

Это гусеничная мобильная система производства американской Lockheed Martin. Состоит из пусковой установки M270, которая запускает до 12 ракет.

Колесной версией M270 является M142 HIMARS. Пусковая установка HIMARS размещена на колесном шасси XM1140A1 военного грузовика типа FMTV и несет комплект либо из шести ракет GMLRS, либо из двух PrSM, либо одну ATACMS.

Дальность стрельбы - может достигать 500 км.

Запас хода - 483 км.

Скорость - 64,4 км/ч.

Экипаж - 3 человека.

