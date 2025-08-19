Войти
Запуск российской станции «Венера-Д» осуществят до 2036 года

Запуск «Венеры-Д» осуществят до 2036 года

Масштабный перечень мероприятий национального проекта освоения космоса пополнился программой разработки новейшей автоматической межпланетной станции (АМС) «Венера-Д». Данный вопрос утвержден на правительственном уровне, а финансирование выделено.

Также уточняется, что в самом начале следующего года, вместе со стартом самого нацпроекта, начнутся работы по эскизному проектированию будущей «Венеры-Д», которые планируется завершить в течение двух лет. Сроки запуска «Венеры-Д» будут точно названы после завершения эскизных работ, но утверждается, что новая станция отправится в космос не позже 2036 года. К слову, в декабре 1970 года на практически неизведанную поверхность Венеры была выполнена посадка советской АМС «Венера-7», которая в течение 20 минут смогла передать на Землю важную научную информацию, связанную с «климатом» планеты.

