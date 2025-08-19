Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства

213
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Среди прочих важным тем закрытого доклада министра обороны президенту Беларуси Александру Лукашенко, который состоялся на днях (13.08.), имело место и оперативное оборудование территории в рамках заблаговременной подготовки государства к обороне. В частности, был затронут вопрос строительства укрепленных районов (УР) – об этом после доклада рассказал журналистам сам глава военного ведомства.

Следует напомнить, что соответствующие поручения глава белорусского государства отдал ещё в октябре 2023 года – после осмотра укрепрайона в Брестской области. В этой связи на сегодняшний день готовы уже четыре из пяти УР. При этом часть из них предполагается задействовать в стратегическом совместном учении вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2025». По словам генерала Хренина, это будут Волковысское и Сморгонское направления, где «небольшие подразделения выполнят практические задачи по отражению нападения возможного противника».

Кстати, ранее об этом говорил и начальник белорусского генштаба генерал Муравейко, предупреждая западных «непартнёров», не надеясь на их благоразумие. «В этих условиях мы оставляем за собой право принять решение и переместить наши отдельные подразделения в ходе учений, чтобы отработать эпизоды исключительно оборонительного характера, в том числе на тех направлениях, которые я обозначил», – сделал тогда логичное заключение глава генштаба Беларуси.

Кроме того, можно сказать, что этот нюанс (использование УР в ходе «Запад-2025») ещё раз подчёркивает оборонительный характер самих белорусско-российских манёвров и военной политики Союзного государства в целом. В своё время решение об оборудовании укрепрайонов было принято в контексте именно построения устойчивой обороны. И основное предназначение УР – это прикрытие наиболее важных в оперативно-тактическом отношении районов и вероятных направлений действий противника, с целью отражения наступления его превосходящих сил и создания условий для действий наших войск. К слову, в интересах повышения устойчивости обороны государства, помимо активного строительства укрепрайонов, в настоящее время военно-политическим руководством Беларуси рассматривается вопрос о возведении инженерных заграждений на вероятных маршрутах выдвижения потенциального  противника.

В целом же, для руководства Беларуси, являющейся, по сути, западным форпостом Союзного государства, оперативное оборудование территории Республики не ограничивается строительством оборонительных рубежей. В настоящее время активно реализуются мероприятия новых союзнических программ – по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (РГВ) – на 2023-2026 годы и по модернизации объектов тылового обеспечения, так же для РГВ – на 2024-2026 годы.

В рамках этих программ совершенствуется оборудование оперативных аэродромов и проведены работы по подготовке аэродромных участков автомобильных дорог для использования их в интересах воздушного компонента региональной группировки войск, и целого ряда других объектов военной инфраструктуры – в интересах всей РГВ.

Как видим, и в Москве, и в Минске оперативному оборудованию территории уделяется очень большое внимание, а  серьёзность подхода к реализации соответствующих задач указывает на придание ему статуса необходимого условия для обеспечения военной безопасности государства в современнных реалиях.

Владимир Вуячич

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
