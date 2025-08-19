Войти
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада

На китайской верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group в Ухане спустили на воду третью дизель-электрическую подлодку класса "Хангор" ("Тип-039A/041"), предназначенную для ВМС Пакистана. Как уточняет Naval News, в качестве почётного гостя на мероприятии присутствовал заместитель начальника штаба пакистанского флота вице-адмирал Абдул Самад.

Выступая на церемонии, вице-адмирал подчеркнул важность морской безопасности в условиях текущей геостратегической динамики в регионе. Говоря о подлодках класса "Хангор", он подчеркнул, что передовое оснащение и вооружение позволят этим субмаринам играть важную роль в поддержании регионального баланса сил и в обеспечении морской стабильности.

Спуск на воду дизель-электрической подлодки "Мангро" (ВМС Пакистана)

Pakistan Navy


Также представитель ВМС Пакистана высоко оценил работу China Shipbuilding & Offshore International Company (CSOC) и отметил, что программа постройки подлодок типа "Хангор" привносит новое измерение в прочное многолетнее партнерство между Исламабадом и Пекином.

Межправительственный контракт предполагает, что четыре субмарины построят в Китае, а оставшиеся четыре – в Пакистане, на верфи Karachi Shipyard & Engineering Works (KS&EW). Изначально планировалось, что они поступят на вооружение в период с 2022 по 2028 годы. Однако программа отстает от графика: головную подлодку "Хангор" спустили на воду только в мае 2024 года, а вторую – в марте 2025-го. Еще две субмарины находятся на начальных этапах строительства на верфи KS&EW.

Субмарины типа "Хангор" – экспортный вариант китайских подлодок класса "Юань" ("Тип-039"). ВМС Пакистана не раскрывают подробности об оснащении и вооружении подлодок класса "Хангор". По данным пакистанского оборонного блога Quwa, субмарины будут иметь длину 76 метров и водоизмещение 2800 тонн.

В настоящее время в составе ВМС Пакистана числятся три подлодки класса "Агоста-90B" с воздухонезависимыми энергетическими установками и две обычные ДЭПЛ проекта "Агоста-70". При этом субмарины "Агоста-90B" поэтапно проходят модернизацию, которая включает замену системы управления огнем, гидроакустического комплекса, средств РЭБ, радара и перископической системы. Генподрядчиком выступает турецкая компания STM. В 2020 году она передала пакистанскому флоту первую подлодку, прошедшую модернизацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Китай
Пакистан
2020-й год
1 комментарий
№1
19.08.2025 03:44
"Хангор" видимо тип ПЛ в котором есть двигатель по принципу Стирлинга.
