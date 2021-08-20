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В России начали испытывать «оружие будущего»

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Источник изображения: Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia

В России начали испытывать бронетехнику на колесной платформе «Бумеранг». Бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17 вышли на государственные испытания, после чего в войска поступит опытно-промышленная партия новых машин. Об этом в интервью ТАСС сообщил член коллегии военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

Испытания БМП и БТР на платформе «Бумеранг» уже начались. В ближайшее время военные получат опытно-промышленную партию новых машин, — отметил Михаил Осыко. Количество машин, которые получат военные, определит новая программа вооружений, добавил член коллегии ВПК.

Михаил Осыко отметил большой внутренний объем техники на платформе «Бумеранг». Как он отметил, это позволит разместить все необходимые системы для создания комплексов связи и разведки на перспективном шасси. Журнал The National Interest назвал БМП К-17 примером оружия будущего. В издании отметили компоновку с передним расположением двигателя, которая повышает защищенность экипажа и облегчает посадку и высадку десанта.

Унифицированная боевая платформа шифра «Бумеранг» разработана специалистами ООО «Военно-промышленная компания». От БТР прошлого поколения машина отличается передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Это повышает защищенность от обстрела передней проекции и позволяет осуществлять посадку и высадку десанта с кормы.

«Бумеранг» получил многослойную защиту с использованием керамических элементов, что повысило защищенность. Машина может нести различные дистанционно-управляемые боевые модули, включая перспективный АУ-220М «Байкал» с 57-миллиметровой пушкой.


Леонид Немов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АУ-220М
Бумеранг
Компании
ВПК ООО
ВПК РФ
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