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В «Роскосмосе» не смогли ответить на вопрос о стоимости пуска «Ангары-А5»

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС.

КБ «Салют»: прогнозировать стоимость пуска «Ангары-А5» преждевременно

В настоящее время цену запуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» определять преждевременно, поскольку носитель, создаваемый почти три десятилетия, до сих пор проходит испытания. На вопрос газеты «Известия» о стоимости выведения полезной нагрузки на российской ракете не смог ответить генконструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» (входит в Центр Хруничева госкорпорации «Роскосмос») Сергей Кузнецов.

«Цена запуска зависит от многих факторов. Например, от серийности изготовления составных частей, возможности повторного использования возвращаемых ступеней, логистических цепочек по обеспечению пусков и еще от целого ряд других составляющих», — заявил генконструктор.

По его словам, космический ракетный комплекс «Ангара» до сих пор находится в начале этого пути, в связи с чем «прогнозировать стоимость серийных запусков преждевременно».

В июне 2020-го РИА Новости со ссылкой на заявление Кузнецова подсчитали, что минимальная цена одного пуска тяжелой «Ангары» любой модификации с любого космодрома составляет около 100 миллионов долларов.

В июле того же года бывший гендиректор и экс-конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров признался, что высокая стоимость тяжелой ракеты «Ангары-А5» объясняется разбазариванием бюджетных денег и неумелым производством.

В финансовом отчете Центра Хруничева за 2019 год сообщалось, что стоимость производства «Ангары-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить.

ЖЗЛ

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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