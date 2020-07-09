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Создатель «Ангары» признался в разбазаривании бюджетных денег

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Первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" (образец 1Л) с космодрома Плесецк 23.12.2014
Первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" (образец 1Л) с космодрома Плесецк 23.12.2014.
Источник изображения: ГК "Роскосмос"

Высокая стоимость тяжелой ракеты «Ангары-А5» объясняется разбазариванием бюджетных денег и неумелым производством, следует из заявления РИА Новости бывшего гендиректора, экс-конструктора Центра Хруничева Владимира Нестерова.

«Заработная плата, электроэнергия, газ, тепло, накладные расходы, транспортные услуги нужно куда-то вписать. И когда трехкратный цикл изготовления вешают на одно изделие, естественно, его цена растет в три раза. Мне уже звонили из аппарата правительства, звонили из "Роскосмоса"… Я всем объясняю, что речь идет о расходах при неумелом производстве. При налаживании процесса стоимость будет ниже», — признался создатель ракеты.

По его словам, вторую «Ангару-А5» для продолжения летных испытаний «делают седьмой год». «В этом году никакого пуска не будет», — сказал Нестеров. Тем не менее, как уверяет создатель этого изделия, по своим техническим характеристикам «Ангара-А5» уступает только ракете Falcon 9 американской компании SpaceX.

Конструктор не объяснил, каким образом другим российским ракетным производителям удается избегать «неумелого производства» и сразу обеспечивать «налаживание процесса», тем самым избегая неэффективного расходования бюджетных средств.

Таким образом Нестеров прокомментировал появившееся в июне сообщении о финансовом отчете за 2019 год ранее возглавляемого им предприятия, в котором, согласно информации РИА Новости, утверждалось, что стоимость производства ракеты «Ангара-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже производства ракеты «Протон-М».

В январе 2019 Дмитрий Медведев, занимая должность премьер-министра, на посвященном финансово-экономическому состоянию «Роскосмоса» совещании рекомендовал госкорпорации заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Тогда же премьер отметил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть из запланированных объектов.

Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в 2014 году). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
ГАЗ Группа
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Falcon РН
Восточный Космодром
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