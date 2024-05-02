Польша наращивает наступательное вооружение, заявили в Минобороны Белоруссии

Минск. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Польша продолжает наращивать военную мощь, прежде всего наступательное вооружение, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах - начальника главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский.

"Заключенные контракты на закупку вооружения свидетельствуют о наращивании именно наступательного вооружения", - приводит слова Касинского пресс-служба Минобороны в среду.

"Так, кроме контрактов о закупке корейских танков, массовой закупке "Хаймарсов", Польша закупает более 300 противорадиолокационных ракет. Это наступательное вооружение, предназначенное исключительно для поражения объектов на территории других государств", - отметил помощник министра обороны.