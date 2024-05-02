Войти
РИА Новости

В центре ВКО рассказали о средствах борьбы с американскими ракетами

328
0
0
Зенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

АЦ ВКО: у России есть эффективные средства борьбы с баллистическими ракетами США

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ПВО России обладает эффективными средствами борьбы с американскими тактическими баллистическими ракетами, одним из них является зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3", заявляет Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).

Ранее США заявили, что в пакет вооружений для Украины на 61 миллиард долларов войдут ракеты ATACMS без указания их модификаций. Ракеты ATACMS Block 1 уже поставлялись ВСУ в 2023 году, и их уже сбивали средства ПВО ВКС России без уточнения какими. В новом пакете американской "помощи" могут быть ракеты ATACMS Block 1A.

"Одним из компонентов информационной войны (Запада против России - ред.) является массированная пропаганда "чудо-оружия", которое "вот-вот поступит на вооружение ВСУ". В числе образцов wunderwaffe в последнее время очень часто упоминались американские тактические баллистические ракеты AТACMS и немецко-шведские крылатые ракеты Taurus. Не преуменьшая угрозы, следует отметить - у России есть эффективные средства борьбы с этими и подобными им СВН (средствами воздушного нападения - ред.). Одним из них является зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" - высокоэффективное средство ПВО средней дальности", - говорится в статье АЦ ВКО, которая выйдет в ближайшем выпуске журнала "Национальная оборона".

Аналитики также отметили, что текущее противостояние России и НАТО носит ярко выраженный характер гибридной войны. Наряду с боевыми действиями на Украине совершаются атаки российской территории современными средствами воздушного нападения западного производства. Атаки эти носят ярко выраженный террористический характер – основной является задача запугивания, то есть террора мирных граждан. Террористическую направленность носит и информационное сопровождение "операций под чужим (украинским) флагом", которые осуществляют натовские специалисты.

Однако АЦ ВКО подчеркивает, что "не так страшен ATACMS, как его малюют".

ATACMS Block 1, переданные Украине в 2023 году, выпускаются корпорацией Lockheed Martin. Первое применение этих ТБР состоялось в 1991 году. Ракеты имеют калибр 610 миллиметров, длину 4 метра, массу 1,6 тонны. Дальность полета - 165 километров, апогей траектории - 50 километров, максимальная скорость - 1000 метров в секунду. Скорость ATACMS Block 1 не превышает предельных характеристик целей ЗРК "Бук-М3", и в зоне своей ответственности российский комплекс вполне способен обеспечить гарантированный перехват этих ТБР.

ATACMS Block 1A выпускалась с 1997 года. Для этой модели производитель сообщает только габариты (они идентичны Block 1) и дальность – 300 километров. Журнал Janes утверждает, что Block 1A весит 1,3 тонны (заметно меньше предшественника), но имеет тот же двигатель и топливную систему. Все изменения касаются уменьшения массы боевой части на 420 килограммов и совершенствования системы наведения (на которую пошла часть сэкономленного веса). Таким образом, тяговооруженность ракеты возросла на 20%. Этого оказалось достаточно для увеличения дальности полета почти в два раза (стоит отметить, что существуют дальнейшие версии ATACMS, у которых боевая часть и общая масса вновь увеличены - с ожидаемым снижением дальности). Данных о высоте и скорости полета Block 1A из авторитетных источников нет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Бук-M3
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Похожие новости
20.07.2022
Как закрыть небо для американских ракет
17.06.2009
ВВС Индии намерены купить 10 стратегических ВТС С-17 "Глоубмастер-3"
17.02.2009
Почти настоящий. Новый европейский военно-транспортный аэробус может так и остаться на земле
11.12.2008
Американский радар для Израиля. Система засечет запуск любой ракеты за 2500 километров
07.07.2008
Европейский "журавль" против американской "синицы". А400М - конкурент заокеанских военно-транспортных самолетов
20.03.2007
Россия примет Нурсултана Назарбаева как неродного. Способов повлиять на Казахстан у Кремля становится все меньше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 13:18
  • 2
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:51
  • 26
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 12:17
  • 3
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 12:03
  • 1132
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:31
  • 118
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 09:23
  • 1251
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС