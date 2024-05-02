В центре ВКО рассказали о средствах борьбы с американскими ракетами

АЦ ВКО: у России есть эффективные средства борьбы с баллистическими ракетами США

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ПВО России обладает эффективными средствами борьбы с американскими тактическими баллистическими ракетами, одним из них является зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3", заявляет Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).

Ранее США заявили, что в пакет вооружений для Украины на 61 миллиард долларов войдут ракеты ATACMS без указания их модификаций. Ракеты ATACMS Block 1 уже поставлялись ВСУ в 2023 году, и их уже сбивали средства ПВО ВКС России без уточнения какими. В новом пакете американской "помощи" могут быть ракеты ATACMS Block 1A.

"Одним из компонентов информационной войны (Запада против России - ред.) является массированная пропаганда "чудо-оружия", которое "вот-вот поступит на вооружение ВСУ". В числе образцов wunderwaffe в последнее время очень часто упоминались американские тактические баллистические ракеты AТACMS и немецко-шведские крылатые ракеты Taurus. Не преуменьшая угрозы, следует отметить - у России есть эффективные средства борьбы с этими и подобными им СВН (средствами воздушного нападения - ред.). Одним из них является зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" - высокоэффективное средство ПВО средней дальности", - говорится в статье АЦ ВКО, которая выйдет в ближайшем выпуске журнала "Национальная оборона".

Аналитики также отметили, что текущее противостояние России и НАТО носит ярко выраженный характер гибридной войны. Наряду с боевыми действиями на Украине совершаются атаки российской территории современными средствами воздушного нападения западного производства. Атаки эти носят ярко выраженный террористический характер – основной является задача запугивания, то есть террора мирных граждан. Террористическую направленность носит и информационное сопровождение "операций под чужим (украинским) флагом", которые осуществляют натовские специалисты.

Однако АЦ ВКО подчеркивает, что "не так страшен ATACMS, как его малюют".

ATACMS Block 1, переданные Украине в 2023 году, выпускаются корпорацией Lockheed Martin. Первое применение этих ТБР состоялось в 1991 году. Ракеты имеют калибр 610 миллиметров, длину 4 метра, массу 1,6 тонны. Дальность полета - 165 километров, апогей траектории - 50 километров, максимальная скорость - 1000 метров в секунду. Скорость ATACMS Block 1 не превышает предельных характеристик целей ЗРК "Бук-М3", и в зоне своей ответственности российский комплекс вполне способен обеспечить гарантированный перехват этих ТБР.

ATACMS Block 1A выпускалась с 1997 года. Для этой модели производитель сообщает только габариты (они идентичны Block 1) и дальность – 300 километров. Журнал Janes утверждает, что Block 1A весит 1,3 тонны (заметно меньше предшественника), но имеет тот же двигатель и топливную систему. Все изменения касаются уменьшения массы боевой части на 420 килограммов и совершенствования системы наведения (на которую пошла часть сэкономленного веса). Таким образом, тяговооруженность ракеты возросла на 20%. Этого оказалось достаточно для увеличения дальности полета почти в два раза (стоит отметить, что существуют дальнейшие версии ATACMS, у которых боевая часть и общая масса вновь увеличены - с ожидаемым снижением дальности). Данных о высоте и скорости полета Block 1A из авторитетных источников нет.