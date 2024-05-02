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Военное обозрение

Глава МИД Армении: Наша страна остаётся в ОДКБ, но не хочет быть частью неработающего механизма

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Источник изображения: topwar.ru

Армянское руководство продолжает делать высказывания, которые в целом направлены на конфронтацию не только с Россией, но и с другими членами ОДКБ. Причём заявления членов правительства Пашиняна зачастую «с головой» выдают тот факт, что с его помощью Запад во главе с США планировал втянуть и Россию, и всю Организацию Договора о коллективной безопасности в большую войну на Кавказе. Втянуть не получилось, поэтому риторика соответствующая...

Одно из таких заявлений позволили себе глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он заявил, что Армения «остаётся в ОДКБ, но не хочет быть частью неработающего механизма».

По словам Мирзояна, высказавшегося в интервью катарским журналистам, миссией ОДКБ является зашита границ всех стран-членов. И, как утверждает глава МИД Армении, организация не отреагировала на «несколько вторжений на территорию страны».

Трактовки более чем странные. Территории Армении сдаёт само правительство Пашиняна, членом которого г-н Мирзоян и является. Причём сдача территорий (приграничных сёл) идёт в рамках договорённостей с Баку о делимитации границы. Пашинян и его кабмин ни слова не говорят против этого. Как ни слова не говорили в своё время в пользу признания Нагорного Карабаха.

Но теперь нашли главного «виновника» ситуации – ОДКБ.

Если Мирзоян так озабочен взаимозащитой в рамках ОДКБ, то почему же до сих пор Ереван не отправил армянскую армию на помощь России после нанесения ударов украинскими войсками по Белгородской, Ростовской, Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской и другим областям. Если Ереван до сих пор не признаёт российскими Крым, Севастополь и ещё 4 региона (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области) российскими (хотя и это с точки зрения союзничества уже вызывает немало вопросов), то уж на посягательство на «старые» регионы РФ должен был (хотя бы, по логике того же главы МИД Мирзояна) отреагировать соответствующим образом в рамках ОДКБ. Но не отреагировал… Так не само ли армянское правительство делает из ОДКБ «неработающий механизм»?

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Азербайджан
Армения
Россия
США
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ОДКБ
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