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ТАСС

В НАТО заявили о необходимости пересмотреть механизмы оказания помощи Украине

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

БРЮССЕЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. НАТО потерпела несколько неудач в вопросе поддержки Украины и должна пересмотреть механизмы оказания помощи Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг агентству Reuters.

"Нам нужна более надежная институциональная основа реализации нашей поддержки [Украины] для обеспечения предсказуемости, большей подотчетности и равномерного разделения бремени", - сказал он.

В качестве крупнейших провалов в вопросе поддержки Киева Столтенберг назвал большую задержку в одобрении Конгрессом США нового пакета помощи и тот факт, что европейские члены НАТО предоставили Украине намного меньше артиллерийских снарядов, чем обещали. По его мнению, эти проблемы являются основной причиной текущих неудач ВС Украины и продвижения российской армии.

"Конечно, тот факт, что мы не поставили того, что обещали, пошатнул доверие [Киева]", - заключил он. 

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Страны
США
Украина
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