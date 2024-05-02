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ТАСС

Главком ВМФ поздравил главу "Севмаша" с присвоением звания Героя Труда России

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Михаил Будниченко
Михаил Будниченко.
Источник изображения: Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев поздравил главу "Севмаша" Михаила Будниченко с присвоением ему звания "Герой Труда России". Об этом сообщили в среду в военном ведомстве.

"Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев направил телеграмму генеральному директору АО "ПО "Севмаш" Михаилу Будниченко, в которой поздравил его с присвоением почетного звания "Герой Труда Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В тексте телеграммы сказано, что эта высокая государственная награда - заслуженная оценка "многолетнего добросовестного труда" Будниченко на благо Отечества.

Также адмирал Моисеев поздравил коллектив предприятия "Севмаш" с высокой наградой - почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде". В настоящее время на предприятии ведется строительство атомных подводных ракетоносцев стратегического назначения "Борей-А" и атомных многоцелевых подводных лодок "Ясень-М". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
955 Борей
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