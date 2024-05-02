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Известия.ru

Медведев заявил о наличии у России необходимого опыта и потенциала для победы

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Медведев заявил, что у России есть всё необходимое для победы

У России есть всё необходимое для победы и благополучной жизни. Об этом 1 мая заявил заместитель председателя Совета Федерации Дмитрий Медведев.

«У нас есть всё необходимое — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!» — написал он на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Заместитель председателя Совета Федерации также отметил потенциал военного производства в стране.

«Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги. При этом оружие мы производим не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни», — заявил Медведев.

В своем сообщении он также поздравил россиян с Днем Весны и Труда.

Ранее, 28 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия победит в спецоперации на Украине. Он отметил, что динамика положения дел на фронте демонстрирует, что исход предрешен.

В тот же день Песков указал на нарастающую с украинской стороны панику на фронте. Он подчеркнул, что эту динамику важно поддержать и не останавливаться в достижении задач спецоперации.

Накануне, 27 апреля, главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о сложной для украинской армии ситуации на фронте. Он сообщил, что украинская армия нуждается в боеприпасах, вооружении, военной технике.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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