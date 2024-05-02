БПЛА «Ланцет» поразил украинскую технику во время её заправки

Источник изображения: topwar.ru

В районе населенного пункта Успеновка в окрестностях города Курахово на Южно-Донецком направлении БПЛА «Ланцет» поразил украинскую военную технику во время ее заправки. Удар барражирующего боеприпаса прошелся на топливозаправщик и заправляемый им бронетранспортер М113 американского производства.

Цель была поражена на расстоянии примерно 19 километров от линии боевого соприкосновения.

Источник изображения: topwar.ru

Ударные беспилотные аппараты «Ланцет» активно применяются нашими военными на передовой и уже продемонстрировали свою высочайшую эффективность. Особенно большой урон технике противника они нанесли во время так называемого летнего контрнаступления ВСУ в прошлом году. Беспилотники-камикадзе успешно уничтожают вражескую технику на всех фронтах СВО, причиняя украинским военным значительный ущерб. Этот боеприпас менее мощный, чем дрон-камикадзе «Герань-2», но точность у него выше.

Тактика нанесения удара «Ланцетом» по противнику в момент заправки российскими военными уже отработана. Эффект атаки значительно усиливается взрывом топливозаправщика, в результате чего поражение наносится стоящей около него технике.

К примеру, весной прошлого года на Запорожском направлении был зафиксирован случай, о котором рассказывало «Военное обозрение», когда ударом барражирующего боеприпаса по топливозаправщику был уничтожен заправлявшийся от него танк, а также находившийся неподалеку внедорожник. При этом взрыв получился очень мощным.