Латвия передаст Украине зенитные установки и беспилотные системы наблюдения

ВИЛЬНЮС, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Латвии приняли решение о передаче Украине зенитных установок и тактических беспилотных систем наблюдения. Об этом сообщила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня в Х (ранее Twitter).

"Правительство только что одобрило передачу ВС Украины зенитных установок NBS, тактических беспилотных систем наблюдения, а также других необходимых материально-технических средств. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону, так и разведывательные возможности Украины", - отметила премьер.

Она также заверила, что ее страна "продолжит поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и совместно с союзниками".

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании Киевом и Ригой двустороннего соглашение по безопасности, в соответствии с которым Латвия будет ежегодно выделять на военную помощь Украине 0,25% ВВП. Позднее Зеленский уточнил, что в этом году латвийская сторона предоставит военную поддержку Киеву на сумму около €112 млн. Он добавил, что Латвия также принимает на себя десятилетние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях, а также по вопросу ее вступления в ЕС и НАТО.