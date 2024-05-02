Войти
ТАСС

Латвия передаст Украине зенитные установки и беспилотные системы наблюдения

325
0
-1
Эвика Силиня
Эвика Силиня.
Источник изображения: cdnq1.img.sputniknewslv.com

ВИЛЬНЮС, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Латвии приняли решение о передаче Украине зенитных установок и тактических беспилотных систем наблюдения. Об этом сообщила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня в Х (ранее Twitter).

"Правительство только что одобрило передачу ВС Украины зенитных установок NBS, тактических беспилотных систем наблюдения, а также других необходимых материально-технических средств. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону, так и разведывательные возможности Украины", - отметила премьер.

Она также заверила, что ее страна "продолжит поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и совместно с союзниками".

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании Киевом и Ригой двустороннего соглашение по безопасности, в соответствии с которым Латвия будет ежегодно выделять на военную помощь Украине 0,25% ВВП. Позднее Зеленский уточнил, что в этом году латвийская сторона предоставит военную поддержку Киеву на сумму около €112 млн. Он добавил, что Латвия также принимает на себя десятилетние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях, а также по вопросу ее вступления в ЕС и НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
14.02.2019
Броневики для друзей: Пентагон отправит в Европу "Страйкеры"
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
26.09.2018
Война в третьем мире
03.05.2018
НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ
24.10.2017
Россия в эпоху гибридных войн
11.09.2015
66 инцидентов за 18 месяцев: напряженность между Россией и НАТО растет ("Atlantico", Франция)
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 13:18
  • 2
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:51
  • 26
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 12:17
  • 3
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 12:03
  • 1132
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:31
  • 118
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 09:23
  • 1251
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС