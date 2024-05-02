Войти
ТАСС

В Конгрессе заявили, что помощь США Украине приведет к истреблению поколения украинцев

341
0
0
Член Палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин
Член Палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин.
Источник изображения: AP Photo/ Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Выделение Соединенными Штатами дополнительного финансирования на оказание помощи Украине приведет к истреблению целого поколения украинских мужчин, оставит женщин вдовами, а детей - сиротами. С такой оценкой выступила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

По ее словам, американские налогоплательщики не хотят, чтобы их деньги тратились "на финансирование убийств в зарубежных государствах". "Они сыты по горло и во весь голос кричат об этом", - заявила Тейлор-Грин на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал C-SPAN. По словам законодателя, экономика США "не должна строиться на крови, пролитой в зарубежных войнах". "Не так следует увеличивать число рабочих мест в Америке. Это просто ужасно, это зло, которое нужно остановить", - констатировала она.

Законодатель выразила мнение, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), поддерживающие его однопартийцы и демократы "не хотят защищать границу собственной страны". При этом Тейлор-Грин обвинила их в формировании единого политического образования - "унипартии". По ее мнению, она преследует цели, не совпадающие с интересами граждан США. "Они укрепляют границу другого государства, продолжая финансировать убийства на поле боя, бомбы, ужасные ранения и истребление целого поколения украинских мужчин, в результате чего женщины останутся вдовами, а дети - сиротами. Простите, но американцы не хотят за это платить", - продолжила она.

По словам Тейлор-Грин, добивающейся отстранения Джонсона с поста спикера нижней палаты Конгресса, он "в полной мере присоединился к отвратительной бизнес-модели Вашингтона по финансированию бесконечных войн". "Унипартия стремится вернуть величие Украине. Унипартия озабочена лишь финансированием каждой войны за рубежом", - продолжила Тейлор-Грин. Законодатель при этом продемонстрировала синюю бейсболку с аббревиатурой MUGA (Make Ukraine Great Again, "Сделаем Украину вновь великой"), обозначив таким образом приоритеты, которых, по ее мнению, придерживаются демократы, Джонсон и поддерживающие его республиканцы. Данная аббревиатура созвучна с главным политическим лозунгом бывшего президента США республиканца Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой"), который прочно закрепился в политическом лексиконе Соединенных Штатов.

Ранее руководство фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса заявило, что не поддержит предложение Тейлор-Грин об отстранении спикера Джонсона. Представители демократов указали, что после принятия законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню "пришло время перевернуть страницу республиканской обструкции".

Об утвержденной помощи

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Тайвань
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
15.04.2021
О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина
22.01.2021
Азиатские тигры Джо Байдена
26.10.2020
«Против России и Китая»: что США требуют от всех союзников
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
25.10.2018
Победителей не будет
18.12.2017
Названы очаги Третьей мировой войны
04.04.2017
Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 13:18
  • 2
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:51
  • 26
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 12:17
  • 3
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 12:03
  • 1132
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:31
  • 118
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 09:23
  • 1251
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС