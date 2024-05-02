В Конгрессе заявили, что помощь США Украине приведет к истреблению поколения украинцев

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Выделение Соединенными Штатами дополнительного финансирования на оказание помощи Украине приведет к истреблению целого поколения украинских мужчин, оставит женщин вдовами, а детей - сиротами. С такой оценкой выступила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

По ее словам, американские налогоплательщики не хотят, чтобы их деньги тратились "на финансирование убийств в зарубежных государствах". "Они сыты по горло и во весь голос кричат об этом", - заявила Тейлор-Грин на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал C-SPAN. По словам законодателя, экономика США "не должна строиться на крови, пролитой в зарубежных войнах". "Не так следует увеличивать число рабочих мест в Америке. Это просто ужасно, это зло, которое нужно остановить", - констатировала она.

Законодатель выразила мнение, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), поддерживающие его однопартийцы и демократы "не хотят защищать границу собственной страны". При этом Тейлор-Грин обвинила их в формировании единого политического образования - "унипартии". По ее мнению, она преследует цели, не совпадающие с интересами граждан США. "Они укрепляют границу другого государства, продолжая финансировать убийства на поле боя, бомбы, ужасные ранения и истребление целого поколения украинских мужчин, в результате чего женщины останутся вдовами, а дети - сиротами. Простите, но американцы не хотят за это платить", - продолжила она.

По словам Тейлор-Грин, добивающейся отстранения Джонсона с поста спикера нижней палаты Конгресса, он "в полной мере присоединился к отвратительной бизнес-модели Вашингтона по финансированию бесконечных войн". "Унипартия стремится вернуть величие Украине. Унипартия озабочена лишь финансированием каждой войны за рубежом", - продолжила Тейлор-Грин. Законодатель при этом продемонстрировала синюю бейсболку с аббревиатурой MUGA (Make Ukraine Great Again, "Сделаем Украину вновь великой"), обозначив таким образом приоритеты, которых, по ее мнению, придерживаются демократы, Джонсон и поддерживающие его республиканцы. Данная аббревиатура созвучна с главным политическим лозунгом бывшего президента США республиканца Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой"), который прочно закрепился в политическом лексиконе Соединенных Штатов.

Ранее руководство фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса заявило, что не поддержит предложение Тейлор-Грин об отстранении спикера Джонсона. Представители демократов указали, что после принятия законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню "пришло время перевернуть страницу республиканской обструкции".

Об утвержденной помощи

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.