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Интерфакс-АВН

Делегация Армении обсудила в Брюсселе военное сотрудничество с НАТО

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Флаги Армении и НАТО
Флаги Армении и НАТО.
Источник изображения: lragir.am

Ереван. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Возможности расширения программ военного сотрудничества между Арменией и НАТО обсудили представители Еревана и альянса в штаб-квартире блока.

"29-30 апреля делегация, возглавляемая заместителем начальника Генерального штаба ВС Армении полковником Артуром Ерояном, в штаб-квартире НАТО приняла участие в ежегодных обсуждениях министерства обороны Армении и Программы развития оборонного образования НАТО. Обсуждены результаты поддержки, оказанной в рамках программы военным учебным заведениям и учебным центрам Армении, а также намечены новые направления сотрудничества", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Замглавы Генштаба ВС Армении встретился также с директором по сотрудничеству в области безопасности международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Дачаном Тибериу Шербаном.

"Обсуждены текущие программы военного сотрудничества Армения-НАТО и возможности их расширения", - отметили в Минобороны.

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Страны
Армения
Проекты
NATO
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