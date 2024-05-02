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ТАСС

Шойгу поручил принять меры для сокращения сроков ремонта военной техники

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Ремонт и модернизация танков из зоны СВО. Испытание танка Т-80БВМ после ремонта
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО. Испытание танка Т-80БВМ после ремонта.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять меры для сокращения сроков ремонта военной техники, увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих в зоне боевых действий и тыловых районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе совещания [в штабе Объединенной группировки войск] министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции. Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения", - сообщили в военном ведомстве. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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