МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять меры для сокращения сроков ремонта военной техники, увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих в зоне боевых действий и тыловых районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе совещания [в штабе Объединенной группировки войск] министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции. Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения", - сообщили в военном ведомстве.