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Интерфакс-АВН

Представители ВМС Азербайджана и НАТО обсудили вопросы сотрудничества

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Эмблема ВМС Азербайджана.

Баку. 1 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Представители ВМС Азербайджана провели встречу с экспертной группой Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе.

"В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны и НАТО на 2024 год, с участием экспертной группы Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе состоялась координационная встреча по "Курсу оценки боевой подготовки Военно-морских сил (ВМС)". На встрече был проведен обмен мнениями по ряду вопросов по курсу, представляющих взаимный интерес", - сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Основной целью курса является обучение слушателей стандартам НАТО в области боевой подготовки и методике Концепции оперативных возможностей.

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Страны
Азербайджан
Проекты
NATO
Военные учения
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