Al Khaleej: все варианты развития конфликта на Украине приведут к ее поражению

Вашингтон клялся Киеву, что будет поддерживать его "до последнего украинца", пишет Al Khaleej. Что же происходит на самом деле? Да, США выделяют очередную помощь, но ее недостаточно. Другие страны НАТО "слишком много обещают и слишком мало делают". Иными словами, ВСУ обречены на затяжное поражение, считает редакция издания.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов сразу после того, как сенат в минувший вторник утвердил пакет помощи для сторонников Вашингтона – Киева, Тель-Авива и Тайбэйя. Байден заявил, что Соединенные Штаты "не бросят своих союзников, а поддержат их". Пентагон же начал процесс немедленной передачи Украине оружия, включая артиллерийские снаряды, бронетехнику и системы ПВО, которые Владимир Зеленский запросил для противодействия продвижению российских войск на различных участках фронта, особенно на Харьковском направлении.

Киев считает американскую помощь крайне важной, но достаточно ли ее для того, чтобы улучшить позиции ВСУ и дать им возможность выстоять под натиском российской армии?

Все отчеты большинства западных стран и военных аналитиков подтверждают, что этот пакет помощи не станет волшебным решением, которое обеспечит победу Украины. Москва также уверена, что поставки американского оружия Киеву не изменят ситуацию на поле боя в его пользу, поскольку российские силы владеют инициативой на линии фронта. Она также считает, что военная поддержка со стороны США вынуждает Украину сражаться до последнего солдата. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также описала мрачную картину на поле боя, подчеркнув, что Украина не сможет одолеть Россию, потому что "ситуация осложнилась из-за нехватки боеприпасов". Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также отметил, что его армии не хватает обещанного Западом оружия и что это одна из причин, по которой Украина перешла к обороне.

Если Америка настаивает на поддержке Украины, несмотря на отсутствие факторов победы или возможности вернуть территории, утраченные в ходе боев, начавшихся более двух лет назад, то чего же хочет Вашингтон? Кроме продолжения конфликта, обескровливания Украины за счет новых человеческих и материальных потерь и истощения России? Напомним, она поставила свою экономику на "военные рельсы", чтобы нивелировать последствия боевых действий и противостоять новым вызовам, связанным с возможностью расширения масштабов противостояния. В частности, НАТО все еще может решить принять в нем непосредственное участие, чтобы предотвратить поражение Украины, что, как заявляют на Западе, крайне опасно для безопасности всего европейского континента.

Однако Североатлантический альянс, который клялся оказать Киеву необходимую поддержку, слишком много обещает и слишком мало делает, особенно в том, что касается координации совместных действий, а также производства оружия и выделения необходимых средств для расширения военно-промышленной базы. 18 из 32 членов НАТО тратят на оборону 2% ВВП, в то время как другие страны не выполнили требование увеличить расходы на оборону, что говорит о том, что эти государства явно не хотят, чтобы они оказались втянуты в более масштабную конфронтацию.

Как же нам выбраться из этого смертельного круга, призванного сохранить гегемонию США, при том, что перспектив на победу Украины в конфликте с Россией нет?

Есть следующие варианты: продолжить конфликт и удвоить потери; убедить Киев, а за ней и Вашингтон, пойти на сложные уступки за столом переговоров, в которых примут участие и другие стороны, или же вступить в прямое глобальное противостояние.