Войти
Lenta.ru

SpaceX запустила бронирование мест для полетов в космос

284
0
0
Фото: Thom Baur / Reuters
Фото: Thom Baur / Reuters.

SpaceX запустила бронирование мест для полетов до орбиты Земли, МКС и Марса

Компания SpaceX запустила бронирование мест для полетов в космос. Соответствующая функция появилась на сайте организации.

Потенциальным туристам доступны четыре направления: до орбиты Земли, МКС, Марса и Луны. «Все миссии на ракетах Dragon и Starship имеют возможность проводить научные исследования для улучшения жизни на Земле, а также повышать осведомленность мировой аудитории», — гласит сообщение на сайте.

В настоящий момент сроки полетов известны только для двух направлений. Например, отправиться в путешествие на орбиту Земли можно в конце 2024 года, а на МКС — в 2025-м. Отмечается, что путешественникам будет предоставлен скафандр, сенсорные перчатки и шлем, напечатанный на 3D-принтере.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания сможет доставить людей на Луну в течение пяти лет. Говоря о сроках отправки людей на Марс, он заявил, что полноценно это станет возможным в течение 7-9 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
МКС
Похожие новости
21.06.2016
Миссия на Марс обеспечит США космическое лидерство
04.02.2016
Война в иллюминаторе
15.09.2015
Однопланетные виды не выживают
27.10.2014
Макеты в космос не летают
15.05.2014
Контршпильки от Рогозина
08.06.2012
Новая космическая гонка ("The National Interest", США)
06.10.2011
Первую в мире ракету-носитель многоразового использования намереваются создать в компании «SpaceX»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 13:18
  • 2
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:51
  • 26
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 12:17
  • 3
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 12:03
  • 1132
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:31
  • 118
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 09:23
  • 1251
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС