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ТАСС

Пентагон: Запад намерен поставить Киеву не только F-16, но и все вооружения к ним

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Чарльз Браун-младший
Чарльз Браун-младший.
Источник изображения: Фото: POOL NEW / Reuters

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Страны коллективного Запада собираются передать Украине не только истребители-бомбардировщики F-16, но и весь комплект вооружений к ним. Это подтвердил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун.

"В связи с тем, что мы передаем [Украине] истребители F-16, речь идет не только о самолетах, но и подготовке летчиков, подготовке обслуживающего персонала. А также о том, чтобы гарантировать [Киеву] идущие в комплекте системы вооружений", - сказал американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

"Вот такой диалог мы ведем. Не только о том, чтобы добраться до [применения Киевом этих] самолетов, но и добраться до [их] полного потенциала", - подчеркнул Браун. Он пояснил, что имеет в виду дискуссии в рамках западной контактной группы по координации поставок оружия Украине.

Как сообщил в начале апреля Киев, пять групп украинских летчиков проходят обучение на американских истребителях F-16 в Великобритании, Дании, США и Франции. В конце августа 2023 года Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 F-16, а Копенгаген обещал Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. Президент России Владимир Путин предупредил, комментируя возможную передачу этих самолетов Киеву, что F-16 могут быть носителями ядерного оружия и Москва будет это учитывать в боевой работе. 

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Проекты
Ядерный щит
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