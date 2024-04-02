В Киеве заявили, что пять групп летчиков Украины обучаются на F-16 в четырех странах НАТО

Обучение проходит в Великобритании, Дании, США и Франции, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пять групп украинских летчиков проходят на сегодняшний день обучение на американских истребителях F-16 в Великобритании, Дании, США и Франции. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.

"На разных этапах проходят это обучение несколько групп. Например, передовые группы наши находятся в Дании и США. Там наши летчики уже применяют F-16, учатся на нем летать. Кроме того, еще одна группа переместилась во Францию - там продолжается следующий этап обучения наших летчиков. Недавно мы видели фотографии, которые опубликовали в Великобритании, где наши пилоты учатся на легких самолетах: это одна из составляющих подготовки к F-16. <...> И еще одна группа находится в Великобритании. Там сейчас продолжается наземная подготовка, подготовка по изучению языка и другие аспекты, включающие подготовку летчиков и инженеров, которые обеспечат эффективное использование и подготовку к боевым задачам наших будущих F-16", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Дания, Нидерланды, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

Однако сами партнеры Киева отмечают, что не стоит переоценивать значение F-16. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сами по себе эти истребители не смогут фундаментально изменить ситуацию в зоне боевых действий, хотя и отчасти усилят возможности украинских войск.

Президент России Владимир Путин, комментируя возможную передачу этих самолетов Киеву, заявил, что F-16 могут быть носителями ядерного оружия и РФ будет это учитывать в боевой работе.