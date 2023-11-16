"Прорывов не будет". На Западе дали Украине мрачный прогноз

The Telegraph: ВСУ не смогут изменить ход конфликта в следующем году

С наступлением зимы контрнаступление ВСУ можно считать официально завершенным, пишет The Telegraph. Украинские войска не смогли добиться значимых результатов, потеряв при этом большое количество техники и живой силы. И следующий год не будет успешным: для Украины он станет тяжелым конфликтом на истощение, отмечается в статье.

На Украине снова сезон дождей и грязи. Это явление там настолько значимое, что у него есть особое название: "бездорожье", сезон плохих дорог. Русские говорят по-другому — "распутица". Наиболее сильно оно проявляется весной, когда тающий зимний лед делает землю глинистой, но обычно бывает и во время осенних дождей.

Бездорожье оказывает парализующее воздействие на армии, особенно находящиеся в наступлении. Даже танки, которые специально предназначены для передвижения по бездорожью и оказывают гораздо меньшее давление на грунт, чем легковые или грузовые автомобили (огромный вес танка распределяется за счет гусениц танка на гораздо большую площадь), в сезон грязи не способны двигаться вне дорог с твердым покрытием.

Зачастую они вообще не могут передвигаться, так как асфальтированные дороги, проложенные по грязи, могут просто развалиться, если по ним проехать большегрузным транспортом во время бездорожья.

Большинство солдат и большая часть военных грузов перебрасываются на колесных транспортных средствах, а не на гусеничных машинах, таких как танки. А в сезон грязи почти вся колесная техника жестко привязана к дорогам (а часто и в остальное время года тоже). Войска на марше также не могут легко преодолевать грязь.

Таким образом, наступать в сезон грязи — это гиблая идея.

Российская армия, опровергая впечатление некоторой неготовности, которое она создавала в период начала СВО, вне всякого сомнения, прямо сейчас проводит масштабное наступление в районе Авдеевки.

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Президент Украины Владимир Зеленский, находясь под сильным международным давлением, стремится создать впечатление, что контрнаступление армии не остановилось, на что настойчиво намекал на прошлой неделе его главнокомандующий генерал Валерий Залужный. Но, несмотря на оптимистичный тон Зеленского, главком ВСУ, конечно, не будет атаковать в течение следующих нескольких недель, если только погода не станет необычной для этого сезона. Иначе это было бы просто уничтожением его солдат.

Бездорожье обычно не длится до зимы: с наступлением холодов дождь сменяется снегом, и земля снова становится твердой. Но зима приносит и свои проблемы. Несомненно, она дает преимущества обороняющимся по сравнению с атакующими, особенно в Восточной Европе. "Генерал Мороз" всегда был самым смертоносным русским полководцем, с которым приходилось сталкиваться французским и немецким захватчикам.

Все очень просто. Залужный не может серьезно наступать зимой. Контрнаступление остановилось.

Это далеко не блицкриг

Во всем западном мире произошедшее с "контрнаступом" ВСУ воспринимается это как своего рода провал украинцев. Теперь приходится сожалеть, что многие западные комментаторы, часто бывшие военные, ранее высказывали мнение, что западные танки при правильном использовании позволят совершить блестящий прорыв в стиле блицкрига и положить конец войне в считанные недели.

Они утверждали, что огромные, хорошо укомплектованные танковые силы России потерпели неудачу уже на первом этапе СВО, потому что русские все делали неправильно: они не знали, как координировать действия танков, пехоты и артиллерии в "общевойсковых операциях" так, как это умеют западные войска.

Украине были обещаны западные танки: немецкий "Леопард", американский "Абрамс" и также британский "Челленджер". Но реальные поставки этой техники заняли много времени. По состоянию на август до Украины добралось всего 87 "Леопардов" и 14 "Челленджеров" и ровно ноль "Абрамсов". Поставки из Дании и Нидерландов не будут осуществлены раньше следующего года.

И все же сотня танков — это много: их хватит на формирование целой бригады. К тому же у украинцев было немало достойных боевых машин советского образца. Им удалось вывести большое количество войск на отдых, перевооружение и обучение, зачастую осуществляемое западными инструкторами из тех же армий, которые произвели излишне уверенных в себе комментаторов из числа бывших военных. У них были бронетанковые дивизии, которые, по словам западных офицеров, могли обеспечить победу в конфликте.

Однако могучий украинский танковый передовой отряд продвинулся всего на 15 километров. Это далеко не блицкриг. Это скорее не молния (Blitz), а какое-то медленное "размазывание".

Это неприятный для западных военных комментаторов вывод. И причина для него может быть двоякой. Либо эти эксперты были неправы, и танки, даже с учетом западной подготовки экипажей и тактики, больше не являются решающим оружием. Либо украинцы, несмотря на то, что их обучали западные армии, должно быть, делают что-то не так.

Никто не любит признавать свою неправоту, поэтому мнение западных действующих и бывших военных (обычно не выражаемое публично, но, тем не менее, довольно широко распространенное и излагаемое в письменной форме) заключается в том, что украинцы делали все неправильно, и это, мол, и есть настоящая причина, по которой они не разгромили русских.

Многие берутся предполагать, что если бы украинские бронетанковые дивизии дали бы западным офицерам, то они бы управились бы с ними гораздо лучше.

Но даже если кто-то искренне и верит в бронетанковую войну, все равно трудно представить, чтобы какой-нибудь западный генерал действительно добился бы большего успеха, чем Залужный и его подчиненные. Ведь чтобы провести классическую операцию "Блицкриг", нужно сначала преодолеть линию фронта противника. Это чрезвычайно сложно сделать, если она хорошо укомплектована личным составом обороняющихся, сильно укреплена фортификациями и защищена обширными минными полями и большим количеством тяжелой артиллерии.

Гейнц Гудериан, немецкий генерал, которому приписывается осуществление первого блицкрига при нападении Германии на Францию в 1940 году, имел перед собой сильно укрепленную оборонительную линию Мажино. Но он решил эту проблему, просто объехав эту линию через Люксембург и Бельгию. Ведь обычно обороняющийся не может иметь одинаково сильные укрепления повсюду.

Сегодняшняя Россия тоже не везде имеет сильные укрепления. Например, границы России с Украиной на всем пути от линии фронта до Беларуси защищены довольно слабо.

Но даже несмотря на это Украина оказалась способной осуществлять лишь незначительные, полузаметные операции на российской земле и не может использовать в них какое-либо западное вооружение, поскольку это было условием поддержки Запада.

Даже сам фронт боевых действий от границы до Донецка не обязательно должен сильно удерживаться русскими, так как ВСУ, даже в случае его прорыва, окажутся перед российской границей, где им придется остановиться, а русские останавливаться не будут. Так что любая подобная украинская атака, скорее всего, потерпит неудачу.

Дальше, от Запорожья до Крыма, линия фронта проходит по реке Днепр. А это серьезное препятствие.

Это оставляет участок всего лишь в 150 километров от Запорожья до Донецка, где украинцам не препятствует Днепр и где они могут выйти к Азовскому морю. Если бы они смогли добраться до Азова, они бы разделили российскую армию надвое, оставив крымскую половину полностью зависимой от Керченского моста в плане снабжения. Того моста, который тогда оказался бы в пределах досягаемости украинских вооружений. Исход конфликта был бы практически предрешен.

Но понимание русскими того, куда должна быть направлена атака Украины, дала им возможность построить свою линию Мажино – на самом деле называемую "линией Суровикина" – и украинцам приходится упираться прямо на нее. Даже Гейнц Гудериан, возможно, не добился бы большого успеха в такой ситуации.

Конечно, украинцы могли бы организовать крупное наступление через почти незащищенную восточную границу или обойти восточный конец фронта в стиле Гудериана и атаковать русских.

Оба эти варианта вынудили бы российское командование вывести войска, артиллерию и свернуть строительные работы из "линии Суровикина". Украинцы могли бы организовать свое настоящее наступление где-то между Донецком и Россией, закончив его на российском побережье Азова. Но ВСУ не в состоянии сделать ничего из этого, потому что мы этого им не позволяем.

Во-первых, мы запрещаем украинцам переносить боевые действия на территорию России (или, во всяком случае, использовать для этого наше оружие), что вынуждает их наступать на очень ограниченном фронте. Во-вторых, просто для того убедиться, что у них действительно нет других шансов на успех, мы несколько месяцев колебались, прежде чем согласиться на поставку Киеву танков, а затем потратили еще несколько месяцев на их отправку туда. И все это только для того, чтобы обеспечить русским достаточно времени для строительства "линии Суровикина".

Грубо говоря, никакой украинской военной неудачи здесь не было. Это мы на Западе заставили их сражаться со связанными за спиной руками. Впечатляет тот факт, что они вообще добились хоть какого-либо прогресса в своих действиях.

Тем не менее факт остается фактом: на зимний период контрнаступление ВСУ остановлено. Совершенно очевидно также, что если ничего не изменится, то следующий год будет во многом похож на этот: это будет война на истощение.

"Никакого глубокого и красивого прорыва не будет, — признал на прошлой неделе генерал Залужный. — Мы достигли такого военно-технического уровня, который ставит нас в тупик".

Тающая мощь Путина

Перспектива существования этого тупика, как ни странно, рассматривается некоторыми на Западе как повод для сокращения или прекращения военной поддержки Украины.

Судя по всему, мысль здесь такая.

"Хорошо, мы потратили много денег и дали украинцам много техники, с помощью которой, по словам наших военных, они могли бы победить русских. Но ВСУ совершенно провалились с этой победой, поэтому мы не собираемся давать им больше. Мы просто позволим украинцам исчерпать имеющиеся боеприпасы и умереть.

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И мы просто позволим русским забрать у украинцев их страну.

И будем надеяться, что мы не будем следующими. Будем надеяться на то, что Россия успокоится, не перевооружится, а затем не двинется куда-то еще".

Однако сокращать поддержку Украине неразумно, даже если эта страна вас вообще не волнует. Даже если мы заботимся только о себе и своей безопасности и хотим, чтобы эта безопасность была обеспечена с минимальными затратами, мы должны продолжать отправлять помощь Киеву.

Как отметили некоторые наиболее проницательные комментаторы, затраты на военную помощь Украине являются наиболее экономически эффективными расходами на оборону, которые когда-либо производил кто-либо в НАТО.

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Пока украинцы воюют, угроза Владимира Путина для всех остальных значительно уменьшается. Западные страны тратят небольшой процент своих обычных оборонных бюджетов на помощь Украине, чтобы быть более или менее в полной безопасности от России. Было бы безумием прекратить это делать, независимо от того, как долго может продолжаться тупиковая ситуация. Пока украинцы готовы сражаться, мы должны их поддерживать.

Сползание в тупик

Тем не менее тупиковая ситуация нежелательна. На Украине мужчины закончатся раньше, чем в России, и чем больше людей трудоспособного возраста она потеряет, тем труднее будет восстановить страну и ее экономику после конфликта.

Существует риск того, что большое количество беженцев, принятых по всей Европе, не захотят возвращаться домой. И эта проблема усугубляется с каждым убитым или искалеченным украинцем и с каждой выпущенной российской ракетой или снарядом. Нам нужна Украина как сильный союзник и житница Европы. То есть такая, какой она была, а не как разрушенная, обезлюдевшая пустошь.

Учитывая, что тупиковая ситуация является нашей виной, мы, западники, должны положить ей конец. Тем более, что это не потребует от нас никаких трудных или опасных действий.

Ключ к разгадке кроется в высказывании генерала Залужного: Украина достигла того технологического уровня военной техники, который ставит ее в тупик. Мы отправили Киеву танки, артиллерию и бронетехнику. Мы отправили украинцам ракеты определенных типов, но только Великобритания и Франция осмелились отправить высокоточные ударные ракеты большой дальности. И Киеву были отправлены британские Storm Shadow и французские SCALP.

Storm Shadow / SCALP ("Système de Croisière Autonome à Longue Portée") представляет собой несколько модифицированную версию французского оружия для разрушения взлетно-посадочных полос 1980-х годов под названием APACHE. Нам в Великобритании нравится утверждать, что он был разработан совместно с Францией, но на самом деле это всего лишь APACHE с британской боеголовкой, разрушающей бункеры, которая, кстати, работает не так уж хорошо (как обнаружили мои коллеги в этой области во время вторжения в Ирак).

Как и следовало ожидать от такого старого оружия, оно не очень эффективно. В частности, будучи дозвуковым крылатым оружием, то есть небольшим реактивным роботизированным самолетом, оно относительно легко обнаруживается и сбивается. Сегодня его создатели любят утверждать, что оно обладает какими-то атрибутами "невидимости" (технологии Stealth), но, похоже, что это не более, чем маркетинговая чепуха.

Украинцам удалось нанести удары ракетами Storm Shadow по российской военно-морской базе в Севастополе в Крыму, но им пришлось заранее провести различные рейды спецназа и другие операции, чтобы вывести из строя российскую ПВО и обеспечить достижение ракетами своих целей.

Эти ракетам не удалось вывести из строя крымскую авиабазу в Саках, а Storm Shadow просто не в состоянии дать того эффекта, которого теоретически она должна добиться: поставить всю занятую Россией Украину под прицел Зеленского.

Несмотря на то, что Керченский мост должен находиться в пределах досягаемости Storm Shadow, он все еще стоит, позволяя военным грузам и боеприпасам поступать в Крым и дальше через "сухопутный мост" на контролируемую Россией территорию к югу от "линии Суровикина". Оказалось, что британская противобункерная боеголовка Storm Shadow, получившая второе название BROACH, не способна разрушать мосты.

В любом случае, к этому моменту мы можем сказать, что Storm Shadow не сможет вывести Украину из тупика. Не может этого сделать и устаревшая версия М39 тактической ракетной системы армии США (ATACMS) малой дальности, которую Джо Байден неохотно и с опозданием отправил на Украину.

Это сверхзвуковая баллистическая ракета, сбить которую гораздо сложнее. Но М39 не может достичь Сак, Севастополя или Керчи, а его кассетная боеголовка не может поражать мосты или хорошо защищенные цели.

Выход из тупика

Украинцам нужна одна из полноценных версий ATACMS, которые последовали за базовой M39: с унитарной боеголовкой, а не с кассетными суббоеприпасами. А это означает, что она должна поражать бетонные конструкции.

Джо Байден боится поставлять Киеву настоящие ATACMS, потому что считает, что украинцы воспользуются ими, чтобы раз и навсегда разрушить Керченский мост. Он боится, что это может толкнуть Путина к ядерной эскалации. Олаф Шольц по той же причине тоже отказывается отправить Украине немецкую ракету Taurus, очень похожую на Storm Shadow, но с более мощной боеголовкой, способной разрушать мосты.

В воздухе витает умиротворение. Байден, Шольц и их мышление не хотят создавать впечатления поставок Киеву оружия, способного изменить ход конфликта, потому что боятся, что это рассердит Владимира Путина.

Но такое робкое отношение не очень-то логично. Оружие, способное изменить ход боевых действий, уже поставлялось Украине раньше.

Контрнаступление 2022 года, в ходе которого русские были отброшены через южную часть реки Днепр, имело успех из-за прибытия на фронт еще одной американской ракеты, управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS), в основном запускаемой с системы HIMARS. Это позволило наносить точные удары на дальность более 70 километров, что было намного дальнобойнее, чем все, что имелось у украинцев раньше. Русские тогда еще не осознавали, что у украинцев (или их друзей) есть способ определять местонахождение всех их полевых штабов.

Аналогичным образом утверждалось, что отправка западных танков спровоцирует Путина на эскалацию. Потребовались поставки ВСУ британских "Челленджеров", чтобы показать Байдену и Шольцу, что направление Киеву ОБТ безопасно.

Опять же, было широко распространено мнение, что поставка ракет Storm Shadow приведет к разрушению Керченского моста и подавлению российских штабов на других театрах военных действий. Однако поступление этого оружия в ВСУ не спровоцировало Путина ни на что, кроме пустого бахвальства.

Нам следует перестать прислушиваться к аргументам о том, что украинцы воюют неправильно. Да, в Ираке и Кувейте западные танковые армии легко победили армии, оснащенные советским вооружением. Но это произошло не потому, что у коалиции были западные танки и западные офицеры. Она победила, потому что имела полное господство в воздухе и, таким образом, могла использовать высокоточное ударное оружие в любой точке театра военных действий.

Мы должны предоставить такие же возможности Украине, во-первых, в виде полноценной системы ATACMS, а также обеспечив, чтобы ожидаемые на Украине истребители F-16 были оснащены всем, включая совместный боеприпас класса "воздух-поверхность" (JASSM), в котором есть все, чем должна быть Storm Shadow, и даже больше.

Пришло время перестать прислушиваться к нашим страхам и положить конец тупиковой ситуации на Украине, предприняв шаги не более агрессивные, чем те, которые мы уже предприняли.

Западу необходимо завершить этот конфликт, чтобы мы могли обеспечить себе свободу рук в других местах.

Автор статьи: Льюис Пейдж (Lewis Page)