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В США оценили новый российский фрегат «Адмирал Головко»

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Фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350 постройки ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время прибытия в Североморск для прохождения на Севере основных этапов Государственных испытаний, 31.03.2023
Фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350 постройки ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время прибытия в Североморск для прохождения на Севере основных этапов Государственных испытаний, 31.03.2023.
Источник изображения: Лев Федосеев

Обозреватель NI Сучиу назвал «Адмирала Головко» новым поколением фрегатов

Недавно вошедший в строй Военно-морского флота (ВМФ) России фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Петер Сучиу.

Эксперт назвал «Адмирала Головко» новым поколением многоцелевых фрегатов. «Он знаменует собой заметный сдвиг в сторону продвинутых ракетных платформ», — оценил он.

Сучиу отметил, что подобные фрегаты способны выполнять широкий спектр задач. К примеру, это противолодочная оборона, сопровождение более крупных кораблей и нанесение ударов по территории противника.

Вооружение корабля состоит из крылатых ракет «Калибр», противокорабельной системы «Оникс», новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». «Фрегаты превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие все растущие требования современной войны на море», — подчеркнул Сучиу.

В январе сообщалось, что фрегат «Адмирал Головко» завершил межфлотский переход в Североморск.

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Страны
Россия
США
Продукция
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
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