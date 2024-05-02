В США оценили новый российский фрегат «Адмирал Головко»

Фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350 постройки ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время прибытия в Североморск для прохождения на Севере основных этапов Государственных испытаний, 31.03.2023.

Обозреватель NI Сучиу назвал «Адмирала Головко» новым поколением фрегатов

Недавно вошедший в строй Военно-морского флота (ВМФ) России фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Петер Сучиу.

Эксперт назвал «Адмирала Головко» новым поколением многоцелевых фрегатов. «Он знаменует собой заметный сдвиг в сторону продвинутых ракетных платформ», — оценил он.

Сучиу отметил, что подобные фрегаты способны выполнять широкий спектр задач. К примеру, это противолодочная оборона, сопровождение более крупных кораблей и нанесение ударов по территории противника.

Вооружение корабля состоит из крылатых ракет «Калибр», противокорабельной системы «Оникс», новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». «Фрегаты превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие все растущие требования современной войны на море», — подчеркнул Сучиу.

В январе сообщалось, что фрегат «Адмирал Головко» завершил межфлотский переход в Североморск.