Испанский военный заявил, что недавняя помощь Украине вряд ли изменит ход конфликта

МАДРИД, 1 мая. /ТАСС/. Отставной генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч считает, что недавно одобренная западная помощь для Украины вряд ли изменит ход конфликта.

В статье для газеты ABC он обратил внимание на решение Вашингтона оказать поддержку Киеву, что имеет важное значение на политическом, военном и экономическом уровнях. В частности, это также оказало некое влияние на других союзников Украины. "Одобренный пакет, несомненно, будет означать повышение оперативных возможностей украинских войск, - считает Питарч. - Хотя это, вероятно, не позволит им перейти в наступление, учитывая недостаток человеческих ресурсов и сложности с набором [новых солдат]".

"Это, возможно, могло бы послужить для сдерживания или замедления продвижения российских войск, <...> а также, возможно, для проведения конкретных "показных" акций <...>, - утверждал отставной военный. - Не кажется ожидаемым, что украинские войска смогут остановить российское весенне-летнее наступление".

Президент США Джо Байден подписал 24 апреля утвержденный ранее Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю, а также Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.