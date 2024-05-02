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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: Шойгу поручил наращивать поставки вооружения для поддержки темпов наступления в зоне СВО

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Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО
Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО), заявил о необходимости наращивания поставок вооружения, чтобы поддержать требуемые темпы наступления войск, сообщило военное ведомство в среду.

На совещании Шойгу заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне СВО и характеру действий противника, говорится в сообщении министерства.

В совещании принял участие начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, следует из официального видео Минобороны РФ.

"В ходе совещания министр обороны РФ отметил, что группировки войск продолжают выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом специальной военной операции и указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок им вооружения, военной техники и средств поражения", - сказано в сообщении.

"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", - заявил Шойгу, которого процитировали в Минобороны РФ.

"Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении. Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники", - заявил Шойгу.

"Вместе с тем в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами", - сказал министр.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что Шойгу обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне СВО.

"Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения", - говорится в сообщении министерства.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
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