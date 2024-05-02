«Американский "Абрамс" кланяется России»

Что можно увидеть на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве

Украинский вариант российского «Терминатора» за $5 млрд — с камерой от домофона, закопанный ВСУ в районе Мариуполя. Советских времен БМП, переданные Киеву Чехией, — и захваченные российскими силами в марте 2022-го на запорожском направлении. Бронеавтомобили производства Финляндии, Турции, Австралии, Франции, Великобритании и других стран — 1 мая на Поклонной горе в Москве стартовала выставка трофейной техники. Жители и гости столицы приходят сюда целыми семьями, фотографируются на фоне железных машин противника, превратившихся в экспонаты. Хитами выставки стали американский «Абрамс» и немецкий «Леопард», буквально несколько дней назад привезенные с мест боев в зоне СВО.

Обширная география

Длинные очереди, выстроившиеся за час до открытия, людской поток, в считанные минуты заполонивший экспозицию в момент начала работы — так стартовала выставка на Поклонной горе. На площадке под открытым небом корреспонденты «Известий» насчитали 34 экспоната. 33 из них — колесная и гусеничная техника, и еще один — знаменитая 155-мм американская гаубица M777. Посетители подолгу фотографируют ее внушительный ствол.

Рядом с машинами стоят экскурсоводы, терпеливо отвечающие на вопросы всех желающих. Все они действующие военнослужащие, участники спецоперации, на их форме — боевые награды. Правда, о местах службы молодые люди не распространяются. Зато о трофеях рассказывают во всех подробностях.

Линейка представленной техники широченная — от украинских модификаций советских танков Т-64 и Т-72 и бронетранспортеров БТР-70 до бронеавтомобилей производства Финляндии, Турции, Австралии, Франции, Великобритании и других стран.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Состояние машин различное. Некоторые выглядят как новые, иные несут на себе следы боев — от пуль и осколков. Есть и сгоревшие образцы, которые уже, кажется, восстановлению не подлежат. К слову, почти все бронеавтомобили отмечены следами пуль на лобовых стеклах.

Представлены здесь и уникальные в своем роде образцы — они существуют в единичных экземплярах. К таковым относится, к примеру, изрядно проржавевшая украинская боевая машина поддержки танков (БМПТ). Это принципиально новый класс техники, придуманный российскими инженерами. Наши БМПТ «Терминатор» уже эффективно применялись на поле боя. Представители Украины, как это уже нередко бывало, решили закосплеить российскую оборонку и попытались создать аналог «Терминатора».

— На эту разработку потрачено около $5 млрд. Она сделана на базе танка Т-64. На нее должны были устанавливаться 23-мм автоматические орудия, два пулемета калибра 7,62. Также была задумка поставить по бокам ПТУРы «Малютка», — рассказал «Известия» экскурсовод, военнослужащий Воздушно-десантных войск по имени Артем, кавалер медали «За отвагу». — В 2016 году машину украинцы направили на испытания, но она каким-то образом исчезла. Предполагается, что ее похитили боевики «Азова» (экстремистская организация, запрещена в России. — «Известия»). Но боеспособность ее оставляет желать лучшего — даже камеры у нее стоят от обычного домофона, так что деньги ушли в никуда. В итоге ее просто закопали в районе Мариуполя.

Рядом – одна из самых старых и самых массовых боевых машин пехоты БМП-1, некогда основная рабочая лошадка советских мотострелков. Представленный образец был произведен в СССР и поставлен в Чехословакию. А с началом российской военной операции чешское правительство решило отдать ее Украине. Машина хорошо сохранилась — видно, что она неповрежденной была брошена экипажем. Эту БМП захватили в марте 2022 года в Запорожской области.

БМП CV-9040 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Одна из старейших в мире боевых машин пехоты соседствует с одной из самых современных машин в этом классе — шведской CV-9040. Это весьма совершенная техника: у нее низкий силуэт, ее плохо видно в тепловизор, у нее малый уровень шума. Установлено 40-мм орудие.

CV-9040 была подбита в бою — на лобовой и боковой броне остались следы от попадания РПГ. Это произошло в июле прошлого года в Запорожской области, когда российские войска отражали украинское "контрнаступление".

Обрамляют экспозицию образцы французской боевой бронированной машины АМХ-10RC, американской БМП М2 Bradley, американской БТР М113, турецкого бронеавтомобиля Kirpi, американского бронеавтомобиля MAXXPRO Plus и другие. Хорошо сохранились украинские модификации танков Т-64 и Т-72. Больших отличий от российских разработок у них нет — незначительные изменения, другой сплав брони. Т-72АГ, который у Киева был в единственном экземпляре, захвачен в марте 2022 года участниками знаменитого гостомельского десанта. Т-64 украинские боевики потеряли в боях за Северодонецк Луганской Народной Республики.

Гвоздь программы

Американский M1A1 «Абрамс» и германский «Леопард-2» привезли на площадку буквально за несколько часов до открытия выставки. Еще несколько дней назад они бороздили поля Донбасса, представляя серьезную угрозу для российских солдат. Сейчас они уже не могут причинить никакого вреда. Особенно — изрядно обгоревший и деформированный «Абрамс». Выглядит он так, будто восстановлению уже не подлежит. Захватили наши бойцы этот образец в апреле в боях за Бердычи на авдеевском направлении.

Танк M1A1 «Абрамс» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Наши инженеры молодцы, эвакуировали машину из-под огня. Чтобы это сделать, надо целую спецоперацию проводить, — рассказал «Известиям» экскурсовод Руслан, военнослужащий гвардейской мотострелковой части. — Танк сильно поврежден. Своим стволом поклонился России. Вот он, американец на российской земле. Визуально можно определить, что машина подорвалась на противотанковой мине – полностью уничтожены катки, вся задняя часть башни посеченная.

Машине сильно досталось — она выгорела полностью, воспламенился весь боекомплект. От одной мины такого быть не могло, обращает внимание Руслан.

— Скорее всего, по обездвиженной машине применялись другие средства поражения. Танки этой модификации испольховались американской армией в Ираке. Это вариант с дизельным двигателем. В любом случае, оружие страшное, особенно, если опытный экипаж. Но, как показывает практика, никакое это не супероружие и не "последняя надежда ВСУ". Все это подбивается и горит, — констатирует гвардеец.

За «Абрамсом» выстроились два его собрата — смонтированные на том же шасси бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также штурмовая инженерная машина M1150, которая в наступлении должна идти впереди, расчищая войскам путь. В целом она выглядит достаточно сохранной, но получила повреждение задней звездочки и потеряла трак. На этой машине установлена разнесенная броня — между листами металла есть пространство для рассеянной кумулятивной струи. Но российское оружие эту броню пробивает, уверяют наши военные.

Штурмовая инженерная машина M1150 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Рядом с современными немецкими машинами расположилась самоходная артиллерийская установка времен Второй мировой «Мардер-2» с крестами на бортах. Это один из двух существующих музейных экземпляров в мире. Надпись на шатре — «История повторяется». Рядом довольно современная боевая машина пехоты «Мардер-1A3». В числе других она наступала на российские позиции в Запорожской области летом прошлого года. Но где-то увязла — брошенная экипажем, была захвачена российскими бойцами почти неповрежденной.

— У нее есть минимальные осколочные повреждения. Но они по нам "работали". На первую линию они на них не выкатываются, потому что любая противотанковая система эту машину поражает. Возможно, у нее катка не хватало и наши спецы поставили, — предположил младший сержант сухопутных войск с позывным Ленин.

«Леопард-2» стоит рядом с германской БМП. Он был захвачен в апреле под Бердычами. В отличие от «Абрамса», этот танк поврежден незначительно: гусеницы целы, сохранились даже противокумулятивные решетки.

— Это серьезный аппарат. Как и «Мардер». Они просто очень габаритные и тяжелые. А как боевая единица в умелых руках представляют большую опасность. К этому оружию надо относиться серьезно, — говорит Ленин.

Танк Leopard 2A6 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Берет гордость за наших ребят»

Посетители, с первых минут работы выставки облепившие трофейные машины, не скрывают эмоций. Восьмиклассник по имени Алексей интересуется специальной военной операцией с первого ее дня. Признается, что очень ждал эту выставку.

— Экстаз берет, когда видишь впервые эту громадную технику. Я раньше видел только российскую. Обратил внимание на украинскую модификацию Т-64. Интересно, как модифицируют советские танки наши противники.

— Мы специально приехали из подмосковной Шатуры посмотреть на трофейную технику, — рассказывает посетительница Наталья. — Впечатляет. Такие большие машинки — и стоят тут, как в 1945-м!

Марина приехала с четырехлетней дочкой Аней. Она давно хотела попасть на выставку, но не думала, что трофейную технику привезут прямо в Москву.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

— Очень давно хотелось посмотреть вблизи на машины. Мы сами патриотически воспитаны. Не ожидали, что привезут «Абрамс». Всё хотели посмотреть. При осмотре экспозиции берет гордость за наших ребят — такая работа проведена, столько трофеев!

Выставка на Поклонной горе, открывшая двери для посетителей 1 мая, продлится до конца месяца.

Роман Крецул