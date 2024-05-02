Глава Пентагона Ллойд Остин пытается уговорить страны ЕС «поделиться» с Украиной ЗРК Patriot

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Зеленский продолжает стоять с протянутой рукой, требуя у европейских союзников системы ПВО, но на данный момент только Германия выразила согласие поделиться с Киевом зенитными комплексами. На этом фоне к разборкам присоединились США.

Европейские страны никак не определятся, кому же все же выпадет «честь» поделиться с Украиной своими системами ПВО Patriot. В Брюсселе продолжают уговаривать власти европейских стран, но ничего не выходит. Теперь к обсуждению присоединились США в лице главы Пентагона Ллойда Остина, который должен убедить союзников передать Киеву имеющиеся у них зенитные комплексы американского производства.

Есть страны, которые имеют ЗРК Patriot, и мы продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, убеждая их предоставить Украине большее количество этих средств ПВО.

— заявил министр обороны США.

Чем закончатся эти уговоры, пока неясно, но, судя по звучащим заявлениям из Европы, количество желающих поделиться с Киевом системами ПВО не увеличилось. Только Шольц, пообещавший Зеленскому дополнительную систему Patriot, с каждым днем становится все грустнее и задумчивей.

Напомним, что Зеленский потребовал от Евросоюза не менее семи зенитных ракетных комплексов Patriot или аналогичных большой дальности. На сегодняшний день только Германия поставила Украине одну систему Patriot и пообещала вторую, все остальные страны не горят желанием отдавать собственные ЗРК.