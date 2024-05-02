Войти
Военное обозрение

Глава Пентагона Ллойд Остин пытается уговорить страны ЕС «поделиться» с Украиной ЗРК Patriot

272
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Зеленский продолжает стоять с протянутой рукой, требуя у европейских союзников системы ПВО, но на данный момент только Германия выразила согласие поделиться с Киевом зенитными комплексами. На этом фоне к разборкам присоединились США.

Европейские страны никак не определятся, кому же все же выпадет «честь» поделиться с Украиной своими системами ПВО Patriot. В Брюсселе продолжают уговаривать власти европейских стран, но ничего не выходит. Теперь к обсуждению присоединились США в лице главы Пентагона Ллойда Остина, который должен убедить союзников передать Киеву имеющиеся у них зенитные комплексы американского производства.

Есть страны, которые имеют ЗРК Patriot, и мы продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, убеждая их предоставить Украине большее количество этих средств ПВО.

— заявил министр обороны США.

Чем закончатся эти уговоры, пока неясно, но, судя по звучащим заявлениям из Европы, количество желающих поделиться с Киевом системами ПВО не увеличилось. Только Шольц, пообещавший Зеленскому дополнительную систему Patriot, с каждым днем становится все грустнее и задумчивей.

Напомним, что Зеленский потребовал от Евросоюза не менее семи зенитных ракетных комплексов Patriot или аналогичных большой дальности. На сегодняшний день только Германия поставила Украине одну систему Patriot и пообещала вторую, все остальные страны не горят желанием отдавать собственные ЗРК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
06.12.2017
Владимир Путин — причина эпохального провала России
04.04.2017
Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК
06.07.2016
Три кита безопасности
04.01.2016
Посол Польши во Франции о состоянии польской армии и конфликте на Украине
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 13:18
  • 2
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:51
  • 26
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 12:17
  • 3
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 12:03
  • 1132
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:31
  • 118
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 09:23
  • 1251
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС