Новая Военная доктрина РБ: остужаем «горячие головы».

Разработка и принятие документов, связанных с национальной безопасностью любого государства, являются неотъемлемой частью его стратегии, непосредственно связанной с текущими геополитическими условиями. В настоящее время, в контексте обострения ситуации вокруг Беларуси и во всем мире, наша страна приняла новую Военную доктрину.

Чтобы избежать различных спекуляций и манипуляций, предлагаем рассмотреть основные нововведения, изложенные в документе. В частности, на первой странице документа говорится, что Беларусь готова защищать «общие интересы» своих военных союзников «с использованием всех средств, находящихся в распоряжении государства».

Понятно, что данный механизм не новый как для нашей, так и для западной общественности. Например, в статье 5 Устава НАТО говорится о военной «защите» союзников в случае военной агрессии. Суть данного подхода схожа с известной фразой: «один за всех и все за одного». Если один из членов альянса подвергается нападению, считается, что агрессор напал на всех, и участники обязаны направить свои войска для восстановления мира.

При этом, несмотря на множество заявлений о невмешательстве в чужие дела, «оборонительный» альянс НАТО далеко не всегда действует мирно. Примеров этому множество. Достаточно вспомнить последнее заявление президента США Байдена о применении статьи 5 после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда, под предлогом борьбы с терроризмом, страны блока вторглись в ряд государств Ближнего Востока и Средней Азии. Как результат – резкий рост наркотрафика, торговли людьми, «черной» транспланталогии, а экономики стран, которые подверглись демократии, пришли в упадок. Их ресурсы продолжают грабить без всяких резолюций ООН и по сей день.

Впервые в документе названы источники угроз для РБ – среди них Польша. В частности милитаристские заявления руководства Польши, Украины и прибалтийских стран по отношению к Беларуси и России, подкрепленные масштабными военными приготовлениями к вооруженному конфликту вынуждают предпринимать конкретные шаги. Здесь речь идет о правомерном применении имеющихся сил и средств для реализации превентивных мер, направленных на предотвращение агрессии или ее отражение.

Важно отметить, что в новой Военной доктрине допускается участие белорусской армии в вооруженных конфликтах за пределами территории Беларуси.

«Выполняя взятые на себя союзнические обязанности, Республика Беларусь не участвует в военной агрессии, но признает возможность участия в международном вооруженном конфликте за пределами своей территории в рамках обеспечения коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», – говорится в статье 37 Военной доктрины РБ.

В обновленной доктрине вводится новое понятие – «коалиционная война». Она может возникнуть в результате агрессии против Союзного государства и стран ОДКБ со стороны «геополитических центров силы».

В свою очередь, использование ВС Республики Беларусь в рамках союзнических соглашений теперь в обновленной доктрине рассматривается отдельно. Однако следует отметить, что Беларусь не приняла на себя какие-либо новые обязательства: на самом деле в доктрине просто отражены уже давно установленные формулировки, закрепленные на уровне соответствующих международных соглашений в рамках Союзного государства или ОДКБ.

Так, в Пункте 20 Военной доктрины Союзного государства говорится, что «государства-участники рассматривают любые действия с использованием военной силы, направленные против любого из государств-участников, как покушение на Союзное государство в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств в их распоряжении». Абсолютно та же формулировка сейчас содержится в Статье 90 новой Военной доктрины, что соответствует о полной приемлемости и согласованности России и Беларуси в области обеспечения национальной безопасности двух стран одного государства.

Вместе с тем, значительно увеличилось внимание к взаимодействию с союзниками в новой Военной доктрине. К военным вызовам сейчас отнесены, например, внутренний вооруженный конфликт на территории страны-союзника, а также выход из общего военно-политического блока одного из членов организации.

Стоит вспомнить слова президента Беларуси Александра Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2023 года, где он отметил поистине провокационные заявления союзников по ОДКБ.

«Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер», – прежде всего их проблемы», – отметил тогда Лукашенко.

Сегодня, в сложнейший период идеологического, информационного и даже военного противостояния между Западом и Востоком, мы можем наблюдать, как некоторые страны Организации пытаются, мягко говоря, усидеть на двух стульях. Это и организация совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки между некоторыми странами ОДКБ и блоком НАТО, проведение мероприятий по так называемому обмену военным опытом и даже разведывательной информацией. Очевидно, что это вызовы и угрозы для Беларуси и России.

Что касается размещения российского ядерного оружия в Беларуси, то сейчас оно закреплено на уровне Военной доктрины и называется «важной составляющей превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии».

Таким образом, Военная доктрина Республики Беларусь представляет собой важнейший документ, который отражает стратегическое мышление страны в условиях современных геополитических реалий. Ее основная цель заключается в предотвращении вооруженных конфликтов и остужении «горячих голов» на Западе, которые мечтают о молниеносной войне с нашим государством.

Павел Ковалев