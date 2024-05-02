Белый дом не стал комментировать уничтожение российскими средствами ПВО шести ракет ATACMS

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Белый дом не комментирует информацию о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (переданных Киеву ракет ATACMS - прим. ТАСС) были сбиты. Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS. Скажу лишь, что оно существенное", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, 6 оперативно-тактических ракет ATACMS и 2 авиационные управляемые бомбы Hammer.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее объявил, что решение о поставках Киеву ATACMS было принято Вашингтоном в феврале. По его словам, в марте по распоряжению президента США Джо Байдена Украине было передано существенное число этих ракет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что США поставками Киеву не изменят исход специальной военной операции, Москва все равно победит, но у Украины будет больше жертв.