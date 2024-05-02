Войти
ТАСС

Белый дом не стал комментировать уничтожение российскими средствами ПВО шести ракет ATACMS

309
0
0
Ракета ATACMS
Ракета ATACMS.
Источник изображения: ABACA via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Белый дом не комментирует информацию о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (переданных Киеву ракет ATACMS - прим. ТАСС) были сбиты. Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS. Скажу лишь, что оно существенное", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, 6 оперативно-тактических ракет ATACMS и 2 авиационные управляемые бомбы Hammer.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее объявил, что решение о поставках Киеву ATACMS было принято Вашингтоном в феврале. По его словам, в марте по распоряжению президента США Джо Байдена Украине было передано существенное число этих ракет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что США поставками Киеву не изменят исход специальной военной операции, Москва все равно победит, но у Украины будет больше жертв. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.09.2008
Кто и как помогал готовить грузинское вторжение
28.08.2008
Военная тайна. Оборонные расходы растут, а обороноспособность страны падает
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
13.08.2008
Кто на новенького?
28.07.2008
Многозначительная улыбка главкома российских ВВС. Американцы его по-своему порадовали Александра Зелина
28.08.2007
"МАКС-2007": новинки, сюрпризы, рекорды
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 13:18
  • 2
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:51
  • 26
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 12:17
  • 3
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 12:03
  • 1132
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:31
  • 118
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 09:23
  • 1251
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС