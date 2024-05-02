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ТАСС

Кабмин Украины выделил на закупку дронов еще $392 млн

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Украинский дрон Shark
Украинский дрон Shark.
Источник изображения: lenta.ru

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины выделил на закупку беспилотников еще около $392 млн, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее правительство уже выделяло более $1 млрд на закупку беспилотников в этом году. "За выделенные сегодня средства 300 тыс. дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны", - написал Шмыгаль в Telegram-канале по итогам заседания кабмина.

По его словам, средства будут переданы администрации Госспецсвязи, которая занимается закупкой дронов.

Еще в декабре 2023 года руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская сообщила, что вооруженные силы будут вынуждены отступить, если власти не найдут способ наладить в стране сборку ударных беспилотников. Она отметила, что львиная доля украинской техники уничтожается именно российскими ударными дронами, производство которых активно развивается. Главком ВС Украины Александр Сырский в марте этого года также заявил об определяющей роли ударных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы в боевых действиях. Хотя президент Украины Владимир Зеленский обещал обеспечить в 2024 году производство 1 млн дронов, военные жалуются на нехватку беспилотников, а в министерстве цифровой трансформации предложили украинцам самим покупать детали и собирать беспилотники дома. 

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Германия
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БПЛА
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